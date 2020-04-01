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    基隆首例議員建議款辦參與式預算 開票結果出爐

    時代力量基隆市安樂區議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算，今天晚上開票結果出爐，最高票是獲得852票的「再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育」。（陳薇仲辦公室提供）

    時代力量基隆市安樂區議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算，今天晚上開票結果出爐，最高票是獲得852票的「再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育」。（陳薇仲辦公室提供）

    2020-04-01 22:40:50

    〔記者林欣漢／基隆報導〕時代力量基隆市安樂區議員陳薇仲，把每年570萬元的議員建議款拿出來辦理參與式預算，創下基隆自治史首例，今天晚上開票結果出爐，最高票是獲得852票的「再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育」，其次是841票的「自己的公園自己蓋─安樂公園及四維公園總體檢」，第三是「基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園」，前三名都與公園、景觀相關。

    陳薇仲說，會與現有計畫合作，或是待現有計畫完成後再搭配執行等方式，而由於建議款屬市府預算，需遵守公務預算的流程會勘、發包和執行，相關工程如無其他特殊狀況，預計於今年底前完成。

    陳薇仲有鑑於議員建議款制度有許多需要改善之處，希望以自己的議員建議款額度開始，做出改變的嘗試，她去年底開始推動參與式預算公民審議活動，陸續舉辦4場安樂區住民大會，居民們從實際的生活經驗出發，每場次3個小時以上的紮實討論，產出了9個真正關乎在地生活與社區改善的提案，並邀集各提案相關公部門單位，針對各提案進行現場會勘，以「公共性」、「適法性」與「預算可行性」等指標進行審議，最後審議通過7案，進入到公展投票階段。

    陳薇仲指出，從3月13日至3月31日的公展投票，到今天下午直播開票，共有1217位16歲以上在安樂區設籍、居住、就業或就學的民眾參與投票，其中有1189張有效票、28張無效票，她非常感謝每一位參與這次活動的安樂區民眾，以及幫忙宣傳、推廣的基隆市民，也感謝公部門和專業團體的專業建議與協助。

    陳薇仲說，接下來各案執行的相關資訊，會持續在臉書粉絲專頁跟市民們報告，她希望投票只是開始，逐步改善議員建議款制度，持續邀請更多的公民不斷關心市政、參與政治，一起著手改變政治，創造美好的生活。

    陳薇仲議員建議款額度參與式預算公展投票開票結果：

    （1） 自己的公園自己蓋─安樂公園及四維公園總體檢：841票

    （2） 國家新城景觀台、鐘萼木復育區改善：665票

    （3） 里民活動中心你敢去嗎─里民活動中心使用需求調查：608票

    （4） 再現荷花海及螢火蟲─四維里景觀復育：852票

    （5） 提升在地就學環境─安樂高中校舍維護：596票

    （6） 閃耀基隆，銀河再現─武崙國中天文設備採購：511票

    （7） 基隆第一座參與式示範公園─十全亭公園：683票

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