不要臉！外國感謝台灣捐口罩 中國網軍竟造謠帶風向

2020-04-02 00:03:38

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文1日宣布,台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員,不少國外網友在推特上以「Taiwanhelps」、「TaiwanCanHelp」等關鍵字發文感謝台灣。沒想到,竟有疑為中國網軍份子假冒外國網友,在相關推文下方洗留言「Thanks China!」帶風向,讓他人誤解為中國捐贈口罩。

台灣1日宣布捐蹭口罩1000萬片,其中,700萬片將用來援助歐洲國家。對此,國外網友紛紛在推特表達感謝,並在文章下方關鍵字標記「TaiwanCanHelp」。此外,歐盟駐台代表高哲夫在推特表示「台灣幫忙」(Taiwanhelps)已成為新的關鍵字(hashtag),「謝謝台灣!」;荷蘭、英國、法國、比利時、波蘭和歐盟等多國駐台機構也陸續向台灣致謝。

請繼續往下閱讀...

不過,有網友在瀏覽推特搜尋關鍵字「TaiwanCanHelp」發現,在相關推文下方出現疑似中國網軍使用的假外國人帳號,都洗著同樣的留言「Thanks China」。波蘭駐台代理代表李波(Bartosz Ryś)在推特上感謝台灣慷慨之情的推特文下方,也同樣出現大量英文名字、卻沒放大頭貼照的帳號留言表示「Thanks China」或「Thank you China」,另外,更有中國網民湧入,誣指台灣隱匿疫情、虛報確診人數。

對此,台灣網友不滿質疑「是不是想把風向帶成是中國捐的?真是不要臉」,也有網友表示「五毛不意外啊,邀功第一」、「怎麼可以這麼無恥阿」、「五毛不要臉啊」、「中國人真的很智障阿...以為人家分不出來」。

#Taiwan will donate 10mln face masks ????to its friends around the world, including #European countries! A much appreciated and generous gift in these difficult times. 謝謝台灣????????❤️????#taiwancanhelp https://t.co/uoLN53Shod