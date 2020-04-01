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不要臉！外國感謝台灣捐口罩 中國網軍竟造謠帶風向

台灣將捐贈1千萬片口罩支援歐美重災區，荷蘭將受惠此捐贈，荷蘭辦事處今天首先發布感謝之意。（取自荷蘭辦事處臉書）

台灣將捐贈1千萬片口罩支援歐美重災區，荷蘭將受惠此捐贈，荷蘭辦事處今天首先發布感謝之意。（取自荷蘭辦事處臉書）

2020-04-02 00:03:38

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文1日宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，不少國外網友在推特上以「Taiwanhelps」、「TaiwanCanHelp」等關鍵字發文感謝台灣。沒想到，竟有疑為中國網軍份子假冒外國網友，在相關推文下方洗留言「Thanks China！」帶風向，讓他人誤解為中國捐贈口罩。

台灣1日宣布捐蹭口罩1000萬片，其中，700萬片將用來援助歐洲國家。對此，國外網友紛紛在推特表達感謝，並在文章下方關鍵字標記「TaiwanCanHelp」。此外，歐盟駐台代表高哲夫在推特表示「台灣幫忙」（Taiwanhelps）已成為新的關鍵字（hashtag），「謝謝台灣！」；荷蘭、英國、法國、比利時、波蘭和歐盟等多國駐台機構也陸續向台灣致謝。

不過，有網友在瀏覽推特搜尋關鍵字「TaiwanCanHelp」發現，在相關推文下方出現疑似中國網軍使用的假外國人帳號，都洗著同樣的留言「Thanks China」。波蘭駐台代理代表李波（Bartosz Ryś）在推特上感謝台灣慷慨之情的推特文下方，也同樣出現大量英文名字、卻沒放大頭貼照的帳號留言表示「Thanks China」或「Thank you China」，另外，更有中國網民湧入，誣指台灣隱匿疫情、虛報確診人數。

對此，台灣網友不滿質疑「是不是想把風向帶成是中國捐的？真是不要臉」，也有網友表示「五毛不意外啊，邀功第一」、「怎麼可以這麼無恥阿」、「五毛不要臉啊」、「中國人真的很智障阿...以為人家分不出來」。

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有網友在瀏覽推特搜尋關鍵字「TaiwanCanHelp」發現，在相關推文下方出現疑似中國網軍使用的假外國人帳號，都洗著同樣的留言「Thanks China」。（擷取自PTT）

有網友在瀏覽推特搜尋關鍵字「TaiwanCanHelp」發現，在相關推文下方出現疑似中國網軍使用的假外國人帳號，都洗著同樣的留言「Thanks China」。（擷取自PTT）

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