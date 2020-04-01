武漢肺炎》蔡政府捐1000萬片口罩 蔡正元：我贊成！

總統蔡英文今天宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。國民黨副秘書長蔡正元（見圖）表示，這是人道主義的精隨，「這事我贊成」。（資料照）

2020-04-01 20:52:36

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天宣布，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，引發外界熱議。對此，國民黨副秘書長蔡正元說，這是人道主義的精隨，「這事我贊成」。

外交部說明，台灣首波捐贈內容為美國200萬片，歐洲700萬片口罩（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士），以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。外交部也說，將持續評估疫情發展與我國自身防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家等。

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對此，蔡正元今天在臉書PO文說，1950年代有次水災時，他母親借米給鄰居。當時，他不懂詢問，「家裡的米快沒有了，怎麼還借米給鄰居？」他母親則回答，「家裡的米還可用兩天，但鄰居的米已不夠兩餐」。蔡正元說，「這個道理看似簡單，卻是人道主義的精髓」。

蔡正元雖對台灣在疫情之初沒有捐贈口罩給中國一事表達不認同，認為中國「禮尚往來」勢不可免；不過，他也指出，蔡英文參與幫助其他國家的行為，有助於緩和兩岸的局勢。

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