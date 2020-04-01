蔡培慧今接任政院中辦執行長 否認為選南投縣長鋪路

前民進黨不分區立委蔡培慧今接任行政院中辦執行長。（記者蘇金鳳攝）

2020-04-01 15:46:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前民進黨不分區立委蔡培慧今天接任行政院中部聯合服務中心執行長，對於外界傳出接任中辦執行長是為選南投縣長鋪路，蔡培慧表示，「她不會如此想」，她是來為民眾服務，而且自己是農村長大的孩子，接任此職，是要讓農村的美好被看見。

她並強調，上任後將展開科技農業擴展、連結行政院各部會實力、自然資源運用等，並且在了解中辦業務後，去拜會中、彰、投、苗4縣市長，進行中央與地方的合作。

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行政院中部聯合服務中心新任執行長蔡培慧今天上任，她表示，行政院長蘇貞昌在跟她談時，就說要好好發揮，結合各部會的服務，如水利署的鳥嘴潭人工湖工程，雖工程在南投，但積蓄的水源不是為了只有南投縣，還有為了彰化縣自來水，是跨縣市連結，她會努力協調。

蔡培慧表示，自己的專長是農業，像中部有很多種原資料庫，如花卉在埔里，香菇在新社、埔里、魚池，她在想要如何讓種苗行銷全世界，農業技術協助東南亞，但不是教他們如何種，而是如何灌溉種植，而是同樣是工作台，可檢測土壤、水氣及用植保機去感測稻熱病或者是植物有何狀況，這些技術是中部強項，很多人都不知道，她要把科技農業再擴展。

蔡培慧表示，一般人都說科技協助農業，卻忽略農業可協助科技，如現有科技公司可從菱角殼粹取，來強化空氣清淨器濾網的功能，這些外界都不知道的。

此外，對於中部地區的觀光，現在疫情嚴峻需要休養生息，但要處理交通，台灣每年有1千萬國際觀光客，自由行的人很多，如何到中部，會有不同交通動線，中辦要協助自由行的旅客到中部各景點。

由於中彰投苗縣市長都是國民黨，如何合作？她表示，任何縣市長首長都是為民服務，不會因為她是中央部會跟縣市長是不同政黨，就不協助4個縣市長，她會在找時間去拜會4縣市首長。

對於外界認為接她接執行長之職是為了選南投縣長，蔡培慧表示，「我不會這樣想！」自己是農村長大，她想將農村美好讓大家看到，她會花一點時間將她看到美好讓大家知道，會花一點時間讓部會功能擴展，達到中台灣的連結，而中台灣是台灣核心，不管是農業、觀光，要使之發光發亮。

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