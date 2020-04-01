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防疫破功？江啟臣與地方黨部主委脫口罩合影

國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，原本大家都遵守中央疫情指揮中心提示的社交距離3原則，也就是若無法維持社交距離的空間，務必要戴上口罩，但就在頒發到最後一位連江縣黨部主委陳雪生時，陳雪生為了拍照合影，當面要求江啟臣把口罩拿下來。（記者張嘉明攝）

國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，原本大家都遵守中央疫情指揮中心提示的社交距離3原則，也就是若無法維持社交距離的空間，務必要戴上口罩，但就在頒發到最後一位連江縣黨部主委陳雪生時，陳雪生為了拍照合影，當面要求江啟臣把口罩拿下來。（記者張嘉明攝）

2020-04-01 15:32:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，原本大家都遵守中央疫情指揮中心提示的社交距離3原則，也就是若無法維持社交距離的空間，務必要戴上口罩，但就在頒發到最後一位連江縣黨部主委陳雪生時，陳雪生為了拍照合影，當面要求江啟臣把口罩拿下來，一旁的國民黨秘書長李乾龍也跟著脫下口罩。

不過，在與陳雪生合影後，要走回主席台時，江、李兩人隨即又把口罩戴回臉上。

江啟臣在中常會上宣布，今天正式成立國民黨改革委員會，由他擔任總召集人，李乾龍擔任副總召集人，接下來也將分組召開改革會議，正式邁開改革步伐。

江啟臣說，由於正值疫情期間，防疫考量優先，召開會議進度或有調整，但會努力達成在5月下旬完成改革報告的進度，如有延遲也會立刻向中常會說明。

國民黨22位地方黨部主委分別為基隆市蔡智穎、台北市黃呂錦茹、新北市黃志雄、桃園市邱奕勝、新竹市許修睿、新竹縣陳見賢、苗栗縣林祥川、南投縣何勝豐、台中市顏文正、彰化縣張錦昆、雲林縣許宇甄、嘉義市蔡明顯、嘉義縣蔡明顯、台南市謝龍介、高雄市莊啟旺、屏東縣廖婉汝、宜蘭縣張建榮、台東縣吳秀華、花蓮縣張峻、澎湖縣許國政、連江縣陳雪生、金門縣石兆瑉。

國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，原本大家都遵守中央疫情指揮中心提示的社交距離3原則，也就是若無法維持社交距離的空間，務必要戴上口罩，但就在頒發到最後一位連江縣黨部主委陳雪生時，陳雪生為了拍照合影，當面要求江啟臣把口罩拿下來，圖為頒發證書情形。（記者張嘉明攝）

國民黨主席江啟臣今天下午在中常會上頒發22個直轄市、縣市黨部主委派任書，原本大家都遵守中央疫情指揮中心提示的社交距離3原則，也就是若無法維持社交距離的空間，務必要戴上口罩，但就在頒發到最後一位連江縣黨部主委陳雪生時，陳雪生為了拍照合影，當面要求江啟臣把口罩拿下來，圖為頒發證書情形。（記者張嘉明攝）

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