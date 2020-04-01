為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》獲贈口罩 歐洲多國駐台辦事處發文感謝台灣

荷蘭駐台辦事處於臉書發文，感謝台灣在艱困時刻捐贈口罩給荷蘭。（擷取自荷蘭貿易暨投資辦事處Facebook粉絲專頁）

荷蘭駐台辦事處於臉書發文，感謝台灣在艱困時刻捐贈口罩給荷蘭。（擷取自荷蘭貿易暨投資辦事處Facebook粉絲專頁）

2020-04-01 14:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，總統蔡英文今（1）日宣布，將捐贈美國、歐洲國家、邦交國共1000萬片口罩，支援當地醫療人員。對於台灣的捐贈，包含荷蘭、英國、波蘭等國的駐台辦事處都特別在臉書發文感謝台灣。

荷蘭貿易暨投資辦事處Facebook粉絲專頁今日中午發文表示，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。荷蘭感謝臺灣，在全世界最艱困的時刻，願意分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

荷蘭貿易暨投資辦事處強調「一起合作，我們才能共度難關」。並以主題標籤強調「#TaiwanCanHelp」（台灣可以幫忙）、「#TaiwanIsHelping」（台灣正在幫忙）。

英國在台辦事處於Facebook粉絲專頁發文表示，「非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家」。波蘭台北辦事處也在Facebook粉絲專頁發文指出，「疫情肆虐下，這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物，謝謝台灣，團結一心才能攜手共度難關」。

我國外交部今說明，首波捐贈內容為美國200萬片、歐洲700萬片（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國、瑞士）、邦交國100萬片口罩，並有國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣首捐千萬片口罩 美國200萬、歐洲700萬、友邦100萬個
2020-04-01 13:16

台灣首捐千萬片口罩 美國200萬、歐洲700萬、友邦100萬個
防疫打國際盃！ 蔡英文︰將捐1千萬片口罩給疫情嚴重國家
2020-04-01 11:42

防疫打國際盃！ 蔡英文︰將捐1千萬片口罩給疫情嚴重國家
星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !

星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !
武漢肺炎》荷蘭急回收60萬個問題口罩 中國認了：在所難免
2020-03-30 23:12

武漢肺炎》荷蘭急回收60萬個問題口罩 中國認了：在所難免
武漢肺炎》賣60萬個爛貨口罩給荷蘭？ 中國大使尷尬回應了
2020-03-30 20:12

武漢肺炎》賣60萬個爛貨口罩給荷蘭？ 中國大使尷尬回應了
在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包

在家防疫信用卡刷不停？星展特攻隊搶救你的荷包
武漢肺炎》中國禍害全球！荷蘭召回60萬個中國製缺陷口罩
2020-03-29 09:36

武漢肺炎》中國禍害全球！荷蘭召回60萬個中國製缺陷口罩
政治今日熱門
2020-03-31 21:56

再批官員害員工與子染疫 林佳龍：假公濟私、疏失明顯

2020-03-31 22:00

最新財產申報出爐 立委徐志榮存款1201萬元、土地42筆

2020-03-31 22:55

WHO一直與台灣合作抗疫？王定宇打臉：10年來70％被拒

2020-03-31 21:49

陳佩琪給的50萬燒光了 柯文哲LINE官方帳號今收攤

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播