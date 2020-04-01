武漢肺炎》獲贈口罩 歐洲多國駐台辦事處發文感謝台灣

荷蘭駐台辦事處於臉書發文，感謝台灣在艱困時刻捐贈口罩給荷蘭。（擷取自荷蘭貿易暨投資辦事處Facebook粉絲專頁）

2020-04-01 14:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，總統蔡英文今（1）日宣布，將捐贈美國、歐洲國家、邦交國共1000萬片口罩，支援當地醫療人員。對於台灣的捐贈，包含荷蘭、英國、波蘭等國的駐台辦事處都特別在臉書發文感謝台灣。

荷蘭貿易暨投資辦事處Facebook粉絲專頁今日中午發文表示，荷蘭的第一線醫護人員缺乏醫療口罩已經多時，除了重覆使用，甚至只能自購工地用口罩。荷蘭感謝臺灣，在全世界最艱困的時刻，願意分享珍貴的資源，捐贈口罩給荷蘭，並且與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作。

請繼續往下閱讀...

荷蘭貿易暨投資辦事處強調「一起合作，我們才能共度難關」。並以主題標籤強調「#TaiwanCanHelp」（台灣可以幫忙）、「#TaiwanIsHelping」（台灣正在幫忙）。

英國在台辦事處於Facebook粉絲專頁發文表示，「非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家」。波蘭台北辦事處也在Facebook粉絲專頁發文指出，「疫情肆虐下，這是一份彌足珍貴且慷慨的禮物，謝謝台灣，團結一心才能攜手共度難關」。

我國外交部今說明，首波捐贈內容為美國200萬片、歐洲700萬片（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國、瑞士）、邦交國100萬片口罩，並有國產熱像體溫顯示儀84台和額溫槍等防疫物資。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法