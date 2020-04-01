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捐友邦千萬片口罩 南市藍營說不恰當、綠營認合理

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，李宗翰認為目前台灣的口罩量能應該是足夠的，這時候展現我們的外交實力也是合理的。（記者蔡文居攝）

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，李宗翰認為目前台灣的口罩量能應該是足夠的，這時候展現我們的外交實力也是合理的。（記者蔡文居攝）

2020-04-01 14:47:48

〔記者蔡文居／台南報導〕總統蔡英文今天宣布，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重友邦國家，後續會視產能給予國際社會更多的支持。對此，國民黨南市議會黨團書記長王家貞今天表示，目前國內疫情還不是很穩定，這時候來捐並不恰當；民進黨團幹事長李宗翰則認為，目前台灣的口罩量能應該是足夠的，這時候展現我們的外交實力是合理的。無黨聯盟總召林阳乙也認為可行。

王家貞表示，中國現在慢慢從疫情中恢復，並開始回饋國際社會，展現其大國實力，但台灣在這時候，國內疫情的發展仍令人憂心，小英很有氣派地說要捐千萬片口罩，她是在跟中國比胳膊硬嗎？台灣防疫做得好，很多人稱讚，小英這時候儼然是要讓世界知道小英所代表的中華民國，可以和人家拚比，她個人覺得這並不恰當。

王家貞說，實際上大家口罩買的還不是很順暢，還有台灣疫情目前也不是很穩定，這時候應該要專心防疫不要有任何破口，這時候召開國際記者會宣布要捐贈1000萬片口罩，她認為國人不會那麼滿意。

民進黨團幹事長李宗翰則表示，我們既然有辦法和其他國家進行防疫物資交流，而前一段時間大家也認為台灣是可以透過這次機會來強化外交關係，他認為在這時候展現我們的外交實力也是合理的，目前在台灣民眾14天可領取9片口罩，大家應可以感受到台灣的口罩量能應該是足夠的，總統這樣做是合理的。或許有人認為台灣口罩可能還有不足，但大家可以思考在台灣口罩可以滿足下，同時也能達到防疫外交，應是後續可以思考的方向。

無盟總召林阳乙則表示，台灣目前口罩的數量及購買比之前方便了，不像先前要買卻買不到，捐1000萬片口罩，這是小事，這時間點幫助國際上一些疫情比較艱困的國家是可以的，不過最終還是要尊重台灣人民的想法和意見。

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，王家貞認為，這時候來捐並不恰當。。（記者蔡文居攝）

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，王家貞認為，這時候來捐並不恰當。。（記者蔡文居攝）

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，無黨聯盟總召林阳乙也認為可行。（資料照）

小英宣布捐國際疫情嚴重國家千萬片口罩，無黨聯盟總召林阳乙也認為可行。（資料照）

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