再加碼！蔡英文宣布：總共紓困規模將達1兆500億元

總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話指出，將提出第二階段紓困振興經費，會請立法院追加1,500億元，總共紓困規模將達1兆500億元。（中央社）

2020-04-01 12:47:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕武漢肺炎衝擊國內經濟民生，蔡英文總統今日在總統府記者會上宣布，將提出第二階段紓困振興經費，會請立法院追加1,500億元，總共紓困規模將達1兆500億元。

蔡英文與行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津，共同出席總統府敞廳談話。

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蔡英文表示，第一個階段紓困，是因應到現在為止的疫情，因為疫情擴散到全球的情況，隨時在看，企業跟人民的生活情況，有沒有需要政府協助的地方，一直持續評估政府在哪些方面協助，達到雨露均霑，對各行各業，一般大眾，生活或營業上，傾全力來協助。

她說，第一階段特別預算600億，既有預算400億支援，就安基金等協助，共1,000億的規模。另外有3,500億規模資金給予貸款協助。對於一般人民貸款，利息和本金償還都有往後移的空間。第一個階段盡其可能照顧民眾和企業。

蔡總統強調，下一個階段要超前部署，要進行第二階段紓困方案，行政院在做最後整理，最短時間提出來跟各方報告。

蔡英文宣布，預估兩階段紓困規模，一共會達到1兆500億，這是一兆五百億護台灣的行動。第二階段超前部署，有第二階段特別預算會有1,500億，會請立法院修改特別預算法案，追加預算。政府會做產業和庶民大眾的後盾，加強加快加碼，紓困和產業轉型，是要一起克服的事情。

蔡總統今日上午宣布我國紓困規模達1兆500億元，由於行政院長蘇貞昌昨在立法院說明的數字是1兆元，行政院表示，原預計追加特別預算1000億元，昨經討論後再追加500億元，這部分絕不可能空白授權，將依法追加。

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