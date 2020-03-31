武漢肺炎》合作抗疫！台灣生醫公司捐贈馬來西亞檢測試劑

台灣生醫公司捐贈馬來西亞COVID-19檢測試劑。（翻攝自我駐馬來西亞代表處臉書）

2020-03-31 19:53:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣抗疫外交再出擊，台灣旭基生醫（Geneaid Biomed）捐贈武漢肺炎檢測套件給馬來西亞衛生部，我駐馬來西亞代表洪慧珠和馬來西亞衛生部長阿漢峇峇均出席見證。外交部表示樂觀其成，並肯定我國生醫產業與新南向友好夥伴國家合作交流，為防疫貢獻心力。

台灣旭基生醫於3月26日捐贈COVID-19檢測試劑套件給馬來西亞衛生部，並邀請我駐馬來西亞代表洪慧珠出席見證。

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根據馬來西亞當地華文報導，當日捐贈儀式出席者包括馬來西亞衛生部長阿漢峇峇、馬來西亞安全理事會總監拉賓巴希爾、馬來西亞旭基生醫代表王勝龍、王康汶和王鋼。檢測套件並已安排到國家公共衛生實驗室。

我駐馬來西亞代表處說，全球對抗Covid-19病毒刻不容緩，需要國際間共同努力，相互合作。我方樂見台灣知名旭基生醫公司捐贈馬來西亞為數可觀、且品質保證的檢測套件，為馬來西亞防疫盡一份心力。

外交部發言人歐江安今天對此表示，旭基生醫長年耕耘馬來西亞醫衛界，這次為協助馬來西亞對抗武漢肺炎疫情，特別捐贈試劑，以提升馬國對新型冠狀病毒的檢測能量，協助防堵疫情進一步擴散。

歐江安說，對於我國生醫產業與我新南向友好夥伴國家合作交流，共同攜手為防疫貢獻心力，外交部表示肯定並樂觀其成。

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