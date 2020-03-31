江啟臣拜會黨團 強調經濟被「感染」得很嚴重 台灣要預作準備

國民黨主席江啟臣，與黨團議員座談。（黨團提供）

2020-03-31 21:12:42

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨主席江啟臣今天到桃園市議會拜會黨團，並與黨籍議員展開座談，就防疫、年輕問政等議題進行面對面溝通，江啟臣表示，台灣對疫情管控不錯，而世界主要國家經濟明顯受創，台灣目前感染人數雖然不多，但經濟絕對會被「感染」得很嚴重，一定要預作準備。

江啟臣表示，期盼黨團與立法院黨團加強連繫，目前民進黨處心積慮要把15個國民黨執政縣市收回去，紓困方案也跳過地方，不會讓國民黨有任何功勞，未來國民黨中央與地方合作分工，共同深化改革、形象再造，培養年輕優秀從政同志，希望從縣市議會黨籍議員做起，晉用人員保留一定額度並多開發實習機會給年輕人。

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江啟臣結論時也提到，國民黨在防疫、紓困不發表意見，端看執政黨作為，但臨界點還是要抓好，目前疫情已經開始發酵，台灣對疫情雖然管控不錯，但世界主要國家經濟明顯受創，因此台灣經濟絕對會被「感染」得很嚴重，一定要預作準備。

座談時黨籍議員發言非常踴躍，蘇家明針對防疫及紓困，建議黨中央多與基層溝通，並培養年輕一代參政；李柏坊認為，黨應該大刀闊斧，大步向前走，把過去沒有做好的事情做好；舒翠玲認為，年輕人的議題很多與中央有關，中央應設法解決。

江啟臣今天偕同秘書長李乾龍、立院黨團總召林為洲、不分區立委張育美等人於下午3時拜訪黨團，受到身兼黨部主委的議長邱奕勝、黨團總召林政賢及黨籍議員歡迎。

國民黨主席江啟臣，與黨團議員座談。（黨團提供）

國民黨主席江啟臣，拜會桃園市議會黨團，並與議員們合影。（黨團提供）

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