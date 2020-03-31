傳擬「接受」台灣參與WHO？中國重申「一中」：虛假報導

日媒報導中國為迴避國際批評，打算接受台灣成為世衛大會（WHA）觀察員。（翻攝自JBpress）

2020-03-31 20:18:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕日媒近日報導中國為迴避國際批評，打算接受台灣成為世衛（WHO）觀察員。中國駐日本大使館今天批評其為「罔顧事實、憑空杜撰的虛假報導」，並表示「沒有人比中國更關心台灣同胞的健康」，並再次謊稱中國和WHO的安排確保「台灣地區」能應對突發公衛事件。

日媒《JBpress》29日刊登中國駐日大使孔鉉佑訪問，報導指出，孔鉉佑在回應詢問時透露，中國打算接受今後台灣成為WHO觀察員，且可能成為常態化，「已經朝這方向開始各方面的討論和調整」。

請繼續往下閱讀...

但中國駐日本大使館今天發布聲明澄清，批評相關訊息是「個別日本媒體公然發布虛假消息」，並表示對這種「罔顧事實、憑空杜撰的報導」感到震驚和遺憾。

中方並重申立場指出，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在「一個中國原則」下通過兩岸協商作出安排，這是中方的一貫立場。

中國老調重彈強調，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉」，並謊稱根據中方和WHO的安排，「台灣地區」的醫衛專家可參加WHO技術會議，WHO專家可赴「台灣地區」提供援助，「台灣地區」能及時獲取公衛訊息，「台灣地區」的突發公衛訊息也能及時向WHO通報，表示其確保了「無論是島內還是國際上發生突發公衛事件，台灣地區均可及時有效應對」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

傳中國擬「接受」台灣參與WHO？中國批虛假報導並重申「一中」（翻攝自中國駐日本大使館）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法