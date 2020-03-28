台辦否認阻撓台人返鄉 誇口「湖北疫情好於台灣」

滯留湖北台人擬赴上海受官方阻擾，湖北省台辦負責人今天表示，台灣民眾憑村（社區）開具的健康監測證明即可出行，各級台辦都會積極提供協助服務，圖為武漢台商包機返台的資料畫面。（指揮中心提供）

2020-03-28 21:43:59

〔中央社〕針對媒體報導有滯留湖北台人擬赴上海受官方阻擾，湖北省台辦負責人今天表示，台灣民眾憑村（社區）開具的健康監測證明即可出行，各級台辦都會積極提供協助服務。

台灣媒體今天稱，湖北台辦系統昨在滯留台灣人的群組裡「反動員」，呼籲台灣民眾不要搭乘海基會的華航指定航班回台灣，並強調湖北到上海的交通路途遙遠，希望台人繼續留在當地。

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對此，新華社引述湖北省台辦負責人表示，台人前往外地受到湖北有關方面阻撓，「純屬惡意造謠」。民進黨當局至今仍將在湖北台人列為入境「註記管制名單」，對台人返鄉「封路」，才是滯留湖北台人有家難回的根本障礙。

這位負責人表示，近日，湖北省和武漢市疫情防控指揮部就當地對外交通和人員流動逐步恢復正常發出通知後，在湖北的台人只要有離開湖北出行需求，全省各級台辦都會為台人積極提供協助服務，協調相關單位按規定為台人開具健康監測證明。

他強調，目前湖北省境內港澳台民眾，以及境外人士均未使用健康碼，可以憑村（社區）開具的健康監測證明出行。

這位負責人指出，目前兩岸仍有4條直航航線（成都、北京、廈門、上海浦東）運營，在湖北省疫情得到控制、除武漢市以外市州，均已解除交通管控的情況下，台灣民眾可以自行選擇返鄉途徑。

他還表示，目前兩岸的疫情狀況眾所周知，「湖北的情況好於台灣顯而易見」，但民進黨當局至今仍將在湖北的全部台人列為「註記管制名單」，禁止任何航空公司載運，封堵了滯留湖北台人的返鄉之路，這是台人有家難回的根本障礙。

湖北省台辦負責人表示，根據滯留湖北台人的願望，本著就近便利原則，參照此前順利實施的運送方式，從武漢集中運送台人返鄉是最為便捷、安全的方式。希望民進黨當局不要阻擋。

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