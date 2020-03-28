美國兩大黨力挺「台灣法案」 吳斯懷：台灣自此高枕無憂？

美國通過台灣法案，國民黨立委吳斯懷說：「美國兩大黨對台灣友善，代表台灣可以自此高枕無憂？」（圖：資料照片）

2020-03-28 14:19:21

〔記者陳昀／台北報導〕歷經美國參眾兩院10個月的推動，兩大黨無異議通過台灣法案，美國總統川普26日正式簽署生效。國民黨立委吳斯懷3月下旬曾就此向行政院提出書面質詢，要求盱衡國際整體情勢及國內現況即早準備，切勿以為國家安全仰賴外力就足夠，「美國兩大黨對台灣友善，代表台灣可以自此高枕無憂？」

吳斯懷在書面質詢中雖肯定台灣法案對兩國實質合作有正向影響，但要求蔡政府「切勿迷失，以為防衛國家安全，仰賴外力就足夠。」並指美部分眾議員先前呼籲美國當局「承認台灣為國家」的討論可能再端上檯面，蔡政府必須盱衡國際整體情勢及國內現況（含美豬、牛開放），對此及應對FTA，儘早嚴密準備。

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吳斯懷並指，美國執政兩大黨都充分展現對台灣友好的態度，就代表台灣都可以高枕無憂了嗎？冷戰時期美國為了圍堵共產國際勢力擴張，曾經力挺南越抵抗北越，最後卻離棄南越的；當年美國在與中華民國還有同盟國關係時，為了與中共「關係正常化」而轉身背向台灣，他說，這些實例可驗證這些花腔的作為，是否就是「堅定的保證」。

吳斯懷表示，如今「美陸爭霸」，脫鉤伊始、印太戰略初議之際，形勢是否真的對台有利，恐非一廂情願之事，國際間唯有利益恆常久遠，誤以「美國優先」為台灣利益之所在，則謬之大矣。

外交部書面答覆表示，面對中共不斷擴張軍力，並在外交上一再打壓我國，我國政府將繼續增加國防投資、加速推動國防自主，提升自我防衛能力，同時與美國等理念相近國家合作，守護台灣的自由、民主及人權價值，並爭取更廣闊的國際空間，這也有助於區域和平、穩定及繁榮。

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