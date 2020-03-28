地方主委難找！國民黨秘書長李乾龍將創黨史紀錄 兼任新北黨部主委

由於國民黨地方主委難找，原本就是新北市主委的秘書長李乾龍可望繼續兼任原職，一旦確定將創下中央黨部秘書長兼任地方黨部主委先例。（資料照）

2020-03-28 14:02:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨1月大選慘敗後，各地方黨部主委紛紛向黨中央請辭，地方黨部一直處於看守狀態，新黨魁江啟臣上任迄今3週，尚未發布22個地方黨部主委人事，據了解，江啟臣目前大概只搞定約半數，人選多屬藍營地方議長、副縣長、議員或不分區立委，最難搞定的就是雙北，因為開銷較為龐大，每月籌措經費壓力不小，無人願意接手，因此原本就是新北市主委的秘書長李乾龍可望繼續兼任原職，一旦確定將創下中央黨部秘書長兼任地方黨部主委先例。

據指出，李乾龍日前在中常會上公開表示，因為沒有人願意接手，所以自己將兼任新北市黨部主委，此外，許多縣市黨部主委同樣也是人不好找，可能會由中央黨部黨務主管兼任，像台南市黨部可望繼續由過去長期擔任主委的副祕書長謝龍介兼任，至於台中市黨部主委則不排除請副秘書長顏寬恆兼任。

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為了安排地方黨部人事，江啟臣還拜託黨內人士幫忙，例如屏東縣黨部主委一職，就是在前副主席曾永權幫忙勸說下，才讓原本無意續任地方主委的不分區立委廖婉汝點頭同意。

黨內人士指出，地方主委人選不好找，主要原因就在募款籌措經費的壓力，其中台北市、新北市最難搞定，就是因為開銷很大，像新北市29個區如果1區1個專職黨工，每個月光人事費用就要好幾十萬元。

這位人士還透露，另一種情況是，江啟臣帶著李乾龍以及立院黨團幹部到特定縣市與執政首長、地方幹部會談時，因為人生面不熟，對於未來地方該如何配合、負責多少錢等核心實質問題沒未觸及，在江啟臣離開之後，大家覺得「關鍵問題」沒有解決。

據了解，目前已確定或可望確認的地方黨部主委人事，分別為桃園市黨部主委由議長邱奕勝續任，新竹縣黨部主委為副縣長陳見賢，苗栗縣黨部主委為議長鍾東錦，彰化縣黨部主委可望由議員張錦昆接任，嘉義市黨部主委蔡明顯，台南市黨部主委謝龍介，高雄市黨部主委為前議長莊啟旺，屏東縣黨部主委由不分區立委廖婉汝續任，台東縣黨部主委為議長吳秀華續任，花蓮縣黨部主委由議長張峻續任。

日前曾有媒體報導新任黃復興黨部主委人選為退役上將季麟連或退役中將陸小榮，但據黨內人士透露，已經請辭的前主委金恩慶提供給江啟臣的兩名建議人選並無季、陸2人。

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