立院防疫 委員會領號碼牌才能進入

為避免疫情擴散，立法院自下週起開始進行委員會人數管理，要進入委員會，需領取號碼牌才能進入，大型委員會最多只容納90人、一般委員會50人，超過人數即無法再進入委員會。圖為立法院推出防疫新措施，電梯限乘9人，被戲稱「電梯九宮格」。（資料照）

2020-03-28 13:26:14

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國武漢肺炎疫情持續在全球蔓延，為避免疫情擴散，立法院自下週起開始進行委員會人數管理，要進入委員會，需領取號碼牌才能進入，大型委員會最多只容納90人、一般委員會50人，超過人數即無法再進入委員會。

立法院上週曾發生一名環保署員工染疫，因平日與環保署官員來往密切，被質疑立委若與環保署官員來往，恐有染疫的風險，衛環委員會更為此一度討論是否停會。立法院長游錫堃並宣布，未來大型委員會將以80人左右為準、一般委員會則以50人為限。

請繼續往下閱讀...

立法院至今已實施多種防疫措施，包含搭乘電梯至多9人、小吃部禁止內用、委員會麥克風每日清潔消毒、進出立法院皆須測量體溫等。

由於立法院已決議，若有2位委員確診，立法院將停止開會，因此，秘書處也開始研議研議視訊會議召開的方式，規劃將於下週二試辦，同時線上投票的軟體也正在測試中。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法