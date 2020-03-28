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遭指配合湖北台辦阻撓華航班機 徐正文：抹黑

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文出示截圖表示，「我從來沒有在自己的群組叫大家不要去上海，反而鼓勵大家克服困難去上海」。（徐正文提供）

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文出示截圖表示，「我從來沒有在自己的群組叫大家不要去上海，反而鼓勵大家克服困難去上海」。（徐正文提供）

2020-03-28 12:10:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會26日已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海航班接回滯留台人，不過，湖北台灣同胞返台救援會長徐正文遭指配合湖北台辦阻撓台人搭乘華航指定航班。他今天受訪時強調，這是嚴重抹黑，要搭乘29日華航班機的台人今天一早上路，他還一路鼓勵他們要注意安全。

徐正文說，他一直鼓勵滯留台人有機會到上海，就盡量去，因為機會難得，再大的困難也要克服。有人搭乘29日航班，今天一早就出發，他早上6點就在群組陪他們，1000多公里的路，怕他們途中有狀況，還告訴他們有困難要隨時反映，給他們打氣，還要他們注意安全，「怎麼會說在阻撓華航航班、要他們不要搭華航的飛機」？這樣抹黑，真的很傷心。

徐正文強調，要到上海非常不容易，要花上十幾小時，又怕被阻擋，又怕感染，但更怕沒有機會回家，在沒有武漢包機的協商結果下，只能協助他們搭華航回家。

徐正文澄清， 媒體流傳的截圖，是「武漢台辦信息群」，不是他的滯留群，台辦群在第一次包機就把他移出群組。「我從來沒有在自己的群組叫大家不要去上海，反而鼓勵大家克服困難去上海」。

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