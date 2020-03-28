趙天麟、高閔琳相繼表態選主委 趙文男：民主老兵階段性任務已完成

民進黨高市黨部主委趙文男聲明，放手讓青年同志扛重擔。（記者王榮祥攝）

2020-03-28 12:25:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委趙天麟與高市議員高閔琳，相繼表態投入民進黨高市黨部主委選舉，現任主委趙文男今指出，民主老兵在最後能完成新世代傳承工作、吾願足矣，呼籲大家放手讓新一代的青年同志們、勇敢扛起重擔。

趙文男指出，一年多前、韓流席捲全台，導致高雄敗選，民進黨更因此遭受重創；身為高市黨部主任委員，自然成為檢討重點對象，他選擇堅守崗位、背負著不諒解逆風前行，民主老兵從不戀棧，而是責無旁貸。。

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他表示，國際情勢內外交逼，所幸全黨上下一心，使蔡英文總統成功連任，在高雄更拿下創紀錄的109萬歷史高票，高雄立委再度全壘打，成為國會再次過半基礎，他深深體會到，民主老兵階段性任務已完成，因為在過程中，他看到新生代已經成長茁壯。

趙文男說，擔任3屆主委以來，輔選對象從謝長廷市長到陳菊市長、再到陳其邁副院長，從陳水扁總統到蔡英文總統；其中有時挺過驚濤駭浪，有時難免黯然神傷，但我們知道，蹲低是為了再度躍起，而高雄市民及黨員同志們終究沒有漏氣。

他強調，每個人在每個階段，都有他應該扮演的角色，現在的他，終生是民主進步黨的黨員，永遠做高雄市黨部的志工，身為資深的民主老兵，在最後能完成新世代的傳承工作，吾願足矣。

他說明，老兵即將卸任之時，欣見不同世代黨員同志們站出來，爭取承擔的重擔，畢竟競爭是民主政治進步的價值與動力，相信這是一場理念抉擇、一場沒有煙硝味的主委之爭。

同時他更期待黨員先進們，放手讓新一代的青年同志們、勇敢地扛起重擔。

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