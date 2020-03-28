磐石軍艦竟出現在中國江蘇？ 軍事專家指出船舶資訊系統漏洞

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書發文指出我國海軍補給艦磐石艦竟被船舶資訊系統標助出現於中國江蘇南通。（圖：擷取自呂禮詩臉書）

2020-03-28 11:31:09

〔記者吳書緯／台北報導〕船舶軌跡的資訊平台也有可能成為資訊戰的攻擊平台？前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，海上船舶追蹤系統網站「MarineTraffic」竟顯示我國海軍補給艦「磐石艦」出現於中國江蘇省南通市，然而磐石艦正擔任敦睦艦隊旗艦剛訪問完帛琉，以航程以及政治現實來說完全不可能，呂禮詩懷疑「船舶自動辨識系統」（AIS）可能遭到中國資訊攻擊用以誤導，籲海軍與航港局正視此問題。

呂禮詩今天在臉書發文指出，海上船舶追蹤系統網站「MarineTraffic」昨日發出通知，我國海軍補給艦磐石艦，位置在中國江蘇南通市，然而磐石艦擔任今年海軍敦睦支隊的旗艦，日前剛訪問太平洋友邦帛琉，一來航程不可能到達，二來兩岸政治軍事現實，我國軍艦也不可能開往中國，質疑「船舶自動辨識系統」（AIS）發生了什麼問題？

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呂禮詩指出，台灣資安軟體公司人員曾在2013年於吉隆坡的（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料，例如修改船隻資訊、建立具有相同細節的虛假船隻、建立或修改助航項目等，他呼籲海軍與交通部航港局須正視中國利用AIS對軍艦與船舶進行的資訊攻擊與誤導。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在臉書發文指出我國海軍補給艦磐石艦竟被船舶資訊系統標助出現於中國江蘇南通。（圖：擷取自呂禮詩臉書）

海軍109年敦睦遠航訓練支隊日前抵達友邦帛琉訪問，帛琉副總統Raynold Oilouch及我駐帛琉大使館周民淦大使到場歡迎，並在康定號軍艦前合影。（圖：擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

敦睦艦隊由於帛琉港口限制，磐石艦與另艘成功級巡防艦於港外靠泊，僅由康定艦代表進港，在軍艦上舉行兩國升旗典禮。（圖：擷取自中華民國駐帛琉大使館臉書專頁）

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