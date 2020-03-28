磐石軍艦竟出現在中國江蘇？ 軍事專家指出船舶資訊系統漏洞
〔記者吳書緯／台北報導〕船舶軌跡的資訊平台也有可能成為資訊戰的攻擊平台？前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，海上船舶追蹤系統網站「MarineTraffic」竟顯示我國海軍補給艦「磐石艦」出現於中國江蘇省南通市，然而磐石艦正擔任敦睦艦隊旗艦剛訪問完帛琉，以航程以及政治現實來說完全不可能，呂禮詩懷疑「船舶自動辨識系統」（AIS）可能遭到中國資訊攻擊用以誤導，籲海軍與航港局正視此問題。
呂禮詩今天在臉書發文指出，海上船舶追蹤系統網站「MarineTraffic」昨日發出通知，我國海軍補給艦磐石艦，位置在中國江蘇南通市，然而磐石艦擔任今年海軍敦睦支隊的旗艦，日前剛訪問太平洋友邦帛琉，一來航程不可能到達，二來兩岸政治軍事現實，我國軍艦也不可能開往中國，質疑「船舶自動辨識系統」（AIS）發生了什麼問題？
請繼續往下閱讀...
呂禮詩指出，台灣資安軟體公司人員曾在2013年於吉隆坡的（Hack In the Box）安全會議中指出，AIS網路供應商可能存在漏洞，讓攻擊者可以篡改有效AIS資料，並加入無效的AIS資料，例如修改船隻資訊、建立具有相同細節的虛假船隻、建立或修改助航項目等，他呼籲海軍與交通部航港局須正視中國利用AIS對軍艦與船舶進行的資訊攻擊與誤導。