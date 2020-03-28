陳菊子弟兵參選民進黨高市主委 高閔琳：台灣最好時刻正開始

民進黨高市議員高閔琳，宣布參選下屆民進黨高市黨部主委。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-28 10:20:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為陳菊子弟兵的民進黨高市議員高閔琳，今透過臉書以「台灣、高雄最好的時刻正要開始」為題發文，宣告投入民進黨高市黨部主委選舉，將與現任主委趙文男、民進黨高市立委趙天麟競逐。

高閔琳今年37歲，台大昆蟲學系、台大國家發展研究所畢業，曾任立委鄭麗君國會辦公室研究員、高雄市長陳菊秘書、謝長廷競選總統「逆風行腳」發起人、性平團體「友善的直」發起人、行政院青少年諮詢小組召集人、青年國是會議全國代表、台大學生代表大會議長、台大學生會長，被視為陳菊子弟兵之一，也是民進黨高雄青壯派指標。

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她今天以「台灣．高雄最好的時刻，正要開始」為題發文，宣告投入民進黨高市黨部主委選舉。

高閔琳表示，從校園民主到走上街頭，公共參與、社會運動，不知從什麼時候開始，「政治」成了她的日常生活，一路走來其實並沒特意規劃，倒也順從與生俱來的使命感，自然而然走上政治工作道路，從幕後走向幕前，從幕僚走向參選。

高閔琳指出，思考良久，她再次看見自己的使命，決定投入民進黨第六屆高雄市黨部主委選舉，民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。

高閔琳也提出多項參選主委政見，一、號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化，二、不介入不主導罷韓市民運動，三、高雄勝選，力拚重返執政、議會過半，四、反對媒體壟斷、反對紅色媒體，五、黨務改革願景，凝聚新時代的高雄共識。

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