為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳菊子弟兵參選民進黨高市主委 高閔琳：台灣最好時刻正開始

民進黨高市議員高閔琳，宣布參選下屆民進黨高市黨部主委。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高市議員高閔琳，宣布參選下屆民進黨高市黨部主委。（記者王榮祥翻攝）

2020-03-28 10:20:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為陳菊子弟兵的民進黨高市議員高閔琳，今透過臉書以「台灣、高雄最好的時刻正要開始」為題發文，宣告投入民進黨高市黨部主委選舉，將與現任主委趙文男、民進黨高市立委趙天麟競逐。

高閔琳今年37歲，台大昆蟲學系、台大國家發展研究所畢業，曾任立委鄭麗君國會辦公室研究員、高雄市長陳菊秘書、謝長廷競選總統「逆風行腳」發起人、性平團體「友善的直」發起人、行政院青少年諮詢小組召集人、青年國是會議全國代表、台大學生代表大會議長、台大學生會長，被視為陳菊子弟兵之一，也是民進黨高雄青壯派指標。

她今天以「台灣．高雄最好的時刻，正要開始」為題發文，宣告投入民進黨高市黨部主委選舉。

高閔琳表示，從校園民主到走上街頭，公共參與、社會運動，不知從什麼時候開始，「政治」成了她的日常生活，一路走來其實並沒特意規劃，倒也順從與生俱來的使命感，自然而然走上政治工作道路，從幕後走向幕前，從幕僚走向參選。

高閔琳指出，思考良久，她再次看見自己的使命，決定投入民進黨第六屆高雄市黨部主委選舉，民進黨不能再讓年輕人失望，更不能讓台灣人再次失望。

高閔琳也提出多項參選主委政見，一、號召青年入黨培育人才，推動民進黨年輕化，二、不介入不主導罷韓市民運動，三、高雄勝選，力拚重返執政、議會過半，四、反對媒體壟斷、反對紅色媒體，五、黨務改革願景，凝聚新時代的高雄共識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
2020-03-18 22:28

民進黨站到罷韓第一線？高閔琳：反對任何政黨主導罷韓
李鴻源誇韓國瑜治水90分 高閔琳：真這樣還會被罷免嗎？
2020-03-16 19:31

李鴻源誇韓國瑜治水90分 高閔琳：真這樣還會被罷免嗎？
全台灣唯一公辦民營的「福祿壽生命藝術園區」

全台灣唯一公辦民營的「福祿壽生命藝術園區」
韓國瑜要蓋香港村 高閔琳酸「黃鼠狼給雞拜年」
2020-03-14 14:41

韓國瑜要蓋香港村 高閔琳酸「黃鼠狼給雞拜年」
要選民進黨高市黨部主委？ 趙天麟：有此考量
2020-03-09 15:02

要選民進黨高市黨部主委？ 趙天麟：有此考量
圖解亂「市」投資攻略

圖解亂「市」投資攻略

政治今日熱門
2020-03-28 06:08

武漢肺炎》華航接人在即 台商爆：湖北台辦運作杯葛

2020-03-27 15:22

這麼巧？吳斯懷批「中華民國台灣」置換台獨 中媒同調

2020-03-27 12:49

致謝防疫醫護人員 蔡總統：「時中走得順」是因所有夥伴堅守崗位

2020-03-27 21:26

華航上海指定班機 對岸「反動員」要滯湖北台人不要搭

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播