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指吳斯懷錯用「國際法」 學者：江啟臣恐怕聽不下去

台灣國際法學會副祕書長林廷輝受訪說，吳斯懷日前認為共機繞台不算挑釁，是對國際法無知，把「無害通過」與「飛越自由」混淆，恐怕連過去在東吳大學教「國際法」的江啟臣，也聽不下去了。（資料照）

台灣國際法學會副祕書長林廷輝受訪說，吳斯懷日前認為共機繞台不算挑釁，是對國際法無知，把「無害通過」與「飛越自由」混淆，恐怕連過去在東吳大學教「國際法」的江啟臣，也聽不下去了。（資料照）

2020-03-28 08:35:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕國民黨主席江啟臣昨指出，國民黨立委吳斯懷的網路負面聲量很高，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。台灣國際法學會副祕書長林廷輝受訪說，吳日前認為共機繞台不算挑釁，是對國際法無知，把「無害通過」與「飛越自由」混淆，恐怕連過去在東吳大學教「國際法」的江啟臣，也聽不下去了。

吳斯懷認為根據「國際法」，在未侵入領空且遵守「無害通過」慣例的情況下，無論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。林廷輝解釋，「無害通過」不能用於航空器，而是用在船舶上。

他說，在航空器上，若是在國際海峽上空稱為「過境通行」，在公海或專屬經濟海域上空則是「飛越自由」，若是群島水域則是「群島海道通行權」，在國際法上都有固定的用法，吳斯懷「亂搞一通」。

至於「防空識別區」（ADIZ），林廷輝指出，全球有20多個國家有ADIZ，通常是區域敵對緊張或是周邊國家不友善才會劃設，在東亞包括日本、韓國、台灣與中國都有，美國因為是大國很容易被攻擊，也有劃設ADIZ。

林廷輝也表示，雖然海峽中線是政治上的概念，而非法律上的用語，但一直以來，是兩岸的默契，而我國的ADIZ也劃設在海峽中線的上方，共機如已越過海峽中線，則已進入我國ADIZ，不能說沒有侵略。

他認為，外界認為中共領導人習近平因武漢肺炎疫情，喪失權力，不過，中共機艦二月以來不斷挑釁、圈地繞島，顯示軍權還掌握在習近平的手中。

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