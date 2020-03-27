武漢肺炎》華航接人在即 台商爆：湖北台辦運作杯葛

華航接人在即，但有一名滯留武漢台商幹部爆料，為了掌握主導權，湖北台辦正透過各種方式阻撓這次的任務安排，甚至有相關人士在武漢台協群組中呼籲台商共同抵制上海航班。（讀者提供）

2020-03-27 22:39:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國政府25日解除對湖北省離境限制後，海基會26日宣布已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，專門提供有註記的滯留湖北國人搭乘，訂位統一由海基會受理。但有一名滯留武漢台商幹部爆料，為了掌握主導權，湖北台辦正透過各種方式阻撓這次的任務安排，甚至有相關人士在武漢台協群組中呼籲台商共同抵制上海航班，讓這趟航班能否順利出現變數。

這名武漢台商幹部指出，儘管中國政府在25日正式解除對湖北省的離境限制，當地的台灣人在海基會宣布29、30日兩航班後，也踴躍的登記。不過，短短十多個小時內，卻出現三件蹊蹺的事情。

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該人士指出，第一是「半路殺出假票價事件」，包括先前協調首次武漢包機惹出爭議的台商徐正文，造假機票價格是過去的三倍，刻意激怒想回家的台灣人。上海飛台北票價，一直以來就是台幣8千多塊，人民幣2100元上下，根本是經常往來台商的常識。徐的出現，也讓不少台灣人議論紛紛，首趟包機失敗的陰影再現。

該人士指出，第二，不久後，台商群組內某位與台辦走很近的台商忽然發出訊息，稱「告訴大家不好的消息，早上一跟台辦聯繫，台辦那邊的答覆是沒辦法按台灣那邊的所說的去安排，如果按第二次武漢模式可以協商」。

該人士指出，訊息當中更明白暗示，「台辦系統已經下了指導原則」，「請大家一起回覆海基會說沒辦法到上海，請海基會考慮一下第二次武漢包機模式回台。」

該人士指出，這段訊息裡甚至還語帶威脅，稱「如果要往上海走的話，要了解一下當地防控中心願不願意放行？」「最好的方式請大家反饋海基會，請徐會長（指徐正文）找媒體披露。」更讓原來興高采烈訂好回家機位的台灣鄉親緊張地奔相走告，擔心飛機飛不成。

該人士指出，第三，就在群組出現要慫恿大家抵制上海航班的訊息後，同日晩間中國官媒《新華社》刊出一則以「湖北台辦負責人」發言的報導，表示為湖北台灣人希望「就近」從武漢出發回台灣，所以台辦要「促成」比照第二次武漢包機，由東航、華航共同執行。該新聞一登出，讓所以有買好機票的台灣人心都一沉，擔心後天根本回不了台灣。

該台商幹部痛斥，無論上網查詢各地人民政府的新聞資訊，或電視新聞上有關省市的管控規定，所有人都知道只要有健康碼，就可以自由地離開湖北，也可以進入其他城市，25日起湖北就有很多人陸續離開，卻獨獨是武漢台辦要想盡辦法阻止，還讓台灣自己的鄉親在群組裡面放耳語，甚至聯手去抵制自己國家的政府。他說，多位鄉親私下打聽，台辦都直接表明不願意協助他們離開湖北到上海去。

這位台商批評，中國每天在電視上宣傳防疫在世界上多成功，但若台灣人就是出不來，那解封就是解假的，也正好突顯湖北疫情的真實樣貌。他認爲，在中國高調宣傳解封之後，台灣人卻依然寸步難行，這是湖北在打臉自己，更形同是「把台灣人當人質。」

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