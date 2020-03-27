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「武漢包機」遭拒 湖北台辦稱：引起廣大台胞不滿

中國湖北省台辦透過中國官媒「新華社」指稱，民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返鄉，引起廣大台胞強烈不滿。（資料照）

中國湖北省台辦透過中國官媒「新華社」指稱，民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返鄉，引起廣大台胞強烈不滿。（資料照）

2020-03-27 22:01:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會以華航的上海指定航班接返滯留湖北國人，但中國湖北省台辦昨天堅持以「武漢包機」模式，對此，陸委會今天表示，會與中方在前兩次經驗與基礎下協調。湖北省台辦晚間透過中國官媒「新華社」稱，民進黨當局不同意滯留湖北台胞就近從武漢返鄉，引起廣大台胞強烈不滿。

陸委會表示， 海基會已洽請華航安排3月29日及3月30日兩架次定期航班，目的為盡力接返所有滯留湖北之民眾，海基會也會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調如何妥適安排。目前武漢尚未完全解封，滯留武漢民眾無法離城至上海搭機，政府會在前兩次執行經驗與基礎上，持續與陸方溝通協調，俟商定後儘速安排返台。

不過，「新華社」報導，湖北省台辦負責人說，近日通過兩岸民航聯繫管道提出，為便利台胞返鄉，由東航或東航與華航再次執飛臨時航班，儘快從武漢運送仍滯留湖北的800多名台胞返鄉。但是27日中午得知，台灣方面拒絕了方便滯留湖北台胞返鄉的運送方案，滯留湖北台胞對此深感失望，對台灣當局強烈不滿。

「湖北省台辦負責人」指稱，台灣方面完全不顧滯留湖北台胞希望就近從武漢返回的急切需要，捨近求遠，要求他們在3月29日、30日從上海搭乘「定時定點航班」返台，而且只安排了2個航班，這不僅不能滿足800餘名滯留台胞全部返鄉的要求，且迫使滯留湖北台胞長途奔波，帶來許多不便和困擾。

他強調，湖北各地台胞普遍反映，湖北與上海相隔千里，部分湖北西部市州距離更遠，這會給返鄉台胞帶來原本可以避免的舟車勞頓和額外交通安排。

這位負責人指稱，「台辦將本著『兩岸一家親』理念，一如既往為台胞做好服務工作，『點對點』地解決他們的實際困難。對於計畫離開湖北前往外地的台胞，各地台辦將協調當地相關單位為他們辦理健康證明等相關手續。希望台胞注意旅行安全，出行前做好相應準備，提前瞭解沿途各省市情況。」

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