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蔡總統：520就職演說 將再宣示司改重要性

蔡英文總統表示，2020年520就職演說，將再宣示司改重要性。（資料照）

蔡英文總統表示，2020年520就職演說，將再宣示司改重要性。（資料照）

2020-03-27 20:10:43

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天表示，今年520就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性，政府將強化與民間溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式跟精神持續貫徹。

總統府今晚發布新聞稿表示，蔡總統下午在總統府接見「民間監督落實司改國是會議決議聯盟（民間監督司改聯盟）」成員，感謝民間共同參與司法改革工作，並針對後續司法改革的推動與落實交換意見。

蔡總統首先感謝與會夥伴，3年多來密切參與司改國是會議，以及國是會議決議的追蹤與監督，並表示因為民間的參與，司改議題才能在社會上持續展開對話，並逐步實現改革的目標。

總統表示，目前立法院已通過50多項司改相關法案，許多重要的新制度陸續上路，接下來會繼續落實司改國是會議的決議，不斷推進改革成果。今年，監察院的國家人權委員會將要正式運作，這也是民間長年倡議的成果，不論在體制內或是體制外，在每一個崗位上，都還有很多工作要做。

總統指出，相關的改革工作，期許司法院、行政院、法務部，在每一個階段，都要盡可能跟民間溝通，尤其是與「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」形成夥伴關係。

最後，總統回應民間監督司改聯盟的兩點期待：第一，520就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性；第二，政府將強化與民間的溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式跟精神持續貫徹。

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