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時力修法「要陳時中聽譚德塞」？ 邱顯智闢謠：假消息

時力立委王婉諭發文駁斥武漢肺炎修正草案是「要陳時中聽譚德塞」的謬誤。（記者吳書緯翻攝）

時力立委王婉諭發文駁斥武漢肺炎修正草案是「要陳時中聽譚德塞」的謬誤。（記者吳書緯翻攝）

2020-03-27 18:50:54

有附圖〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎蔓延，政府為防疫做出的禁止出國等措施被批評缺乏法源依據，立院時代力量黨團提出特別條例部分條文修正草案，但其中第7條增列「世界衛生組織指導或建議」可做防疫指揮官應變參考，被網友譏「要陳時中聽譚德賽」；時力黨團總召邱顯智斥為假消息，第7條所增列的條件共有3項，指揮官可以擇其一，並非要指揮官非要聽從世界衛生組織的指示。

武漢肺炎疫情蔓延以來，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的言行受到各界質疑，「舔中」言論也令國人不滿，網路上共有全球50萬人連署要求下台。立院時力黨團為補足武漢肺炎特別條例過於空白授權，導致政府禁出國缺乏法源依據等措施，本週提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，不過在今日立法院會因有出席立委表達異議，被退回程序委員會。

然而時力版本的修正草案在第7條增列防疫中心指揮官應疫情控制需要，得實施必要應變措施與處置應符合下列三項情事之一，一、科學原則；二、科學證據不足時則來自世衛組織或其他國家現有資訊；三、世界衛生組織之任何現有特定指導或建議，其中第三項原則被網友譏為「要陳時中聽譚德賽」，引發各界爭議。

邱顯智今天下午受訪指出，提出應變措施應符合三項情事之一，是讓指揮官有可以具體參考的來源，並非要目前的防疫指揮官陳時中去聽從譚德賽的建議，「世衛組織的指導或建議」的條文是參考衛福部所公告的「國際衛生條例」第43條第2項規定，而時力對於譚德賽在這次武漢肺炎荒腔走板的行為也是多所譴責。

邱顯智以賣場的商品架作為比喻，左邊的走道是科學原則區，中間的走道是資訊區，右邊是世衛組織建議商品區，「指揮官可以逛逛看看，想拿哪個商品都可以，也可以不拿」。

邱顯智表示，時力黨團提出修正草案是「拋磚引玉」，也歡迎朝野各黨提出更好的方案，目前被退回程序委員會後，下禮拜也會再提案；至於備受爭議的三項參考情事是否刪除，邱顯智表示「再討論看看」。

同黨立委王婉諭下午也在臉書疾呼，要「要陳時中聽譚德賽指揮」是針對時力版本草案的片面資訊曲解，對於疫情控制無益，更會導致假訊息傳播的錯誤風氣。

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