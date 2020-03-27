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高市選委會寄查詢單限期繳回 陳致中質疑罷韓二階「血滴子出手」

高市選委會寄出2千多份查詢單。（民眾提供）

高市選委會寄出2千多份查詢單。（民眾提供）

2020-03-27 17:42:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕罷韓團體今指出，不少市民開始收到罷免查詢單，但不知道高市選委會寄出份數？呼籲市民朋友若有收到，記得3月31日前寄回。對此，高雄市選委會澄清說，目前約寄出2千多件查詢單，僅占0.56％，但會繼續查對。

民進黨議員陳致中比喻說：「選委會血滴子出手了！」這幾天有許多前鎮小港的民眾，陸續收到查詢單，但因採掛號方式，許多人在外地工作無法收、也無法回寄，是否可能淪為無效的命運？且今天收到，下週二就是寄回期限，扣除假日，時間很急迫短促，高雄市選委會到底在急什麼？

陳致中質疑，高雄市選委會先入為主，認為連署有偽造、簽名是假的，其實家中晚輩幫忙不會寫字的長輩代寫，這都是正常的，這豈是假造呢？「用功查偽的選委會，究竟丟出了多少血滴子？！」

針對外界對查詢單的寄送疑慮，高雄市選委會強調，查對作業是依據中央選舉委員會所訂「公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知」辦理，查對工作人員就連署人名冊有涉嫌同一筆跡代簽或有偽刻印章情事者，填寫查詢單寄出詢問。

高雄市選委會指出，目前寄出的查詢單約2千多件，約占該會收受連署人名冊40萬7千餘份的0.56％，仍在繼續查對中。

高雄市選委會說，查詢單於3月26日寄出，請收到者於3月31日前填寫寄回，如果若未於3月31日前寄回，只要選委會尚未作出查對情形提市委員會討論前，仍會就回復情形處理，但最後仍須報中央選委會核定。

高雄市選委員再次強調，絕對依法行政，是執行公正、政治中立之機關，相關選舉、罷免業務皆秉持此一原則辦理。

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