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武漢肺炎》居家檢疫若找朋友開趴？蘇揆：一樣開罰並公布姓名

立法院院會，行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）接受備詢。（記者王藝菘攝）

立法院院會，行政院長蘇貞昌（左）與經濟部長沈榮津（右）接受備詢。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 16:58:37

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎疫情持續上升，政府力推國產防護衣，但民進黨立委高嘉瑜下午在立院總質詢指出，我國2月出口7年來從未出口的護目鏡、防護衣，結果近期竟有醫護人員收到的隔離衣，背後、側面都有漏洞，質疑第一線未能獲取應有物資？經濟部長沈榮津回應，經測試國產防護衣效果不輸進口，4月前會出產10萬件。

對於居家檢疫、隔離卻趴趴走，或找朋友回家開趴的人，蘇揆也說重話「社會最痛恨這種害群之馬」，只要有檢舉就會徹查，並強制檢疫、隔離、重罰，且不能領補助款。高嘉瑜追問「找朋友回家開趴要處罰嗎？」蘇回說，當然，也會公布姓名。

高嘉瑜指出，我國急需防護衣、N95口罩等物資，正努力推動國產化及爭取進口，但2月卻出口7年來從未出口的護目鏡、防護衣3.8萬打。

高嘉瑜也秀出醫護人員提供的照片指出，地方政府收到的隔離衣背後、側面都有漏洞，據說是從美國搶回來的物資，但這樣的防護有及格嗎？第一線到底有沒有拿到該有的設備、物資？

沈榮津回應，國產防護衣的材料，經測試效果不輸國外，最快3月底、4月會出產10萬件。

高嘉瑜也提到防疫旅館不足問題，希望旅館業者進入防疫體系，並由中央建立單一窗口協助。蘇貞昌回應，各地居家檢疫人口正在持續增加，若旅館業願配合設置專責旅館，政府機會給予補助，這也是創造三贏、協助業績受衝擊的旅館。

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