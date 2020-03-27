國土計畫挨批「中央無力、地方圖利」 內政部：不容扭曲

內政部表示，國土計畫有專業規劃與審議過程，絕不容片面扭曲。（資料照）

2020-03-27 16:19:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕今有媒體批評國土計畫是「中央無力、地方圖利，造成國土沉淪」，對此內政部表示，國土計畫有專業的規劃過程及合理的審議制度，任何規劃內容後續所涉及的開發行為，也均需依法接受使用許可、環評及都市設計等既有制度規範，若縣市國土計畫中有明顯不當，內政部虛心改進，但絕不容部分人士片面扭曲。

內政部指出，國土計畫有引導國土保育及永續發展的雙重價值，考量其法制內容存在不盡完善之處，因此內政部望修法取得必要的審議時間，希望在審議縣市國土計畫時能採取實質審查、合理要求、依法行政等原則，避免過往發生過的問題與偏激觀點扭曲國家均衡發展之路。

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內政部提到，全國國土計畫規範74至81萬公頃農地總量，這是縣市國土計畫必須遵守的原則，目前各縣市報送的農業使用土地規劃數量也完全符合此原則，雖然在草案規劃的過程中，有部分縣市提出農業用地劃設較少的版本，但經過專業公務同仁溝通交流後，均能順利取得共識，絕無部分人士揣測的「政府失能」狀況。

內政部也表示，縣市國土計畫中將農業區劃設為城鄉發展區有各種樣態，不應片面認定是開發炒作，例如媒體舉出的高雄燕巢大學城計畫，主要就是為了改善週邊環境發展，對零星失序的土地使用進行整體規劃調整，而非僅變更做住商使用。

內政部強調，縣市國土計畫中若有明顯不當的規劃內容，內政部本於主管、審議機關立場，當然會做好把關職責，對於理性的建議與批評也會虛心改進，但對於部分人士以片面扭曲觀點提出的評論，內政部同仁及所有專業規劃團隊，仍會在法律、制度規範下進行專業審理，不會隨之起舞。

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