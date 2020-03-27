砍加薪肥股東？綠委籲交通部盡速出面說明

民進黨立委鍾佳濱今針對高鐵籲發放股東紅利、暫緩員工加薪一事，要求交通部與高鐵盡速出面說明（記者彭琬馨攝）

2020-03-27 13:17:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱今在立法院召開「高鐵最大股東出來面對，公開318董事會會議紀錄」記者會，鍾佳濱在會中批評，高鐵暫緩對員工加薪，卻在三月董事會中決議發放69億元的現金股利回饋股東，怒批「這樣做對嗎？」要求高鐵與最大股東交通部盡速出面說明。

高鐵原訂今年一月一日起加薪3.42％，不料受到武漢肺炎疫情影響、決定暫緩，高鐵昨並發文給員工表示，要等「疫情趨緩、營收回穩」後再評估辦理。

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鍾佳濱今在記者會上表示，高鐵去年決定要替員工加薪，當時武漢肺炎疫情仍未爆發，但發放69億元股利卻是在今年三月18日的董事會上決議，此時武漢肺炎疫情已在全球蔓延，高鐵營運也大受打擊，「為什麼會做出如此決定？」且員工加薪只要約1.5億元，與69億元的現金股利差距甚遠；鍾佳濱說，讓人不禁懷疑是「肥股東、瘦員工」。

鍾佳濱說，難道高鐵去年賺錢，發放股利給民股，等到今年虧損、需要紓困後，再拿公股、納稅人的錢紓困嗎？質疑在這種非常時期「這筆錢對高鐵難道不重要嗎？」

高鐵企業工會秘書簡君儒說，高鐵表示要暫緩調薪，但之後若恢復調薪，會不會同樣追溯到今年一月？這部分公司也都沒有說明。

出席記者會的時力立委邱顯智表示，勞基法有規定，替員工加薪時雇主不能片面變更，讓勞工處於不利狀態，要變更的話一定要獲得勞資雙方同意才可以；邱顯智說，高鐵是指標性企業，呼籲勞動部、交通部應盯緊這一塊，確保勞工權益。

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