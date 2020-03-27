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北市掌握檢疫數字又與中央落差 挨批「消失密室」

圖左至右為台北市衛生局疾病管制科長余燦華、議員王鴻薇、台北市民政局區政監督科長郭素蓉。（記者郭安家攝）

圖左至右為台北市衛生局疾病管制科長余燦華、議員王鴻薇、台北市民政局區政監督科長郭素蓉。（記者郭安家攝）

2020-03-27 13:00:23

〔記者郭安家／台北報導〕中央地方掌握的居家檢疫、居家隔離數字又出現落差，台北市議員王鴻薇今天開記者會指出，透過立委及議員辦公室調資料發現，以3月19日為例，中央掌握北市居家隔離8427人，台北市政府第一時間向她提供數據為2352人，不久更正為4721人，仍差3000多人，難道是消失密室嗎？匪夷所思，恐成防疫漏洞。

中央與地方皆使用衛福部疾管署系統，台北市民政局區政監督科長郭素蓉強調，中央同步匯出名單，民政局跟里幹事有權限看系統該里數據，中央跟地方看到一模一樣的畫面，時間沒有落差，雖然旅客從入境到系統呈現資料其時間差是1至2天、有些則當天呈現，但不影響關懷；而北市每天傍晚6點節點數據，不清楚中央每天節點統計的時間。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華也將原因歸咎於，可能系統人數隨時變動，隨時有人進入系統，或解除檢疫離開，該數字動態，中央地方每天統計時間節點不同。

但王鴻薇指，3月22日中央列管北市居家隔離476人，北市掌握卻515人又比中央高，不解大家用同一套系統還有數字不同問題。媒體也疑問，若美日統計節點不同，3月19日中央掌握北市居家隔離8427人，照理說過1、2天，北市掌握數字應達8千多人，但至3月22日北市更正版數據才至8千多人，原因看似不單純，SOP出哪些問題？

郭素蓉仍回應，不知道中央數據怎麼節報，但北市掌握19日數據是4721人、20日數據5516人、21日6173人、22日是8359人，緩步成長是正常的，而昨天、前天人數已達1萬餘人；相關問題會向中央反映。

台北市議員王欣儀2周前已開記者會揭露，有居家檢疫者發現自己不在系統列冊，且資料入庫時間差高達12天，當時民政局副局長吳坤宏也表示要向中央反映。王鴻薇表示，居家檢疫者填了地址、電話資料，是被中央索在保險箱嗎，怎麼沒讓縣市即時知道，相信其他縣市也發生類似狀況，數字掌握差了3000多人，還擔心1、2人到處趴趴走嗎？

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