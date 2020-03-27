國民黨再批罷韓偷跑違法 綠營反批「像打牌輸了要翻桌」

國民黨高雄市議員今天召開記者會，再批「罷韓偷跑、超前連署違法」。（記者李惠洲攝）

2020-03-27 12:53:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員今天召開記者會，再批「罷韓偷跑、超前連署違法」；罷韓團體則指中選會已裁示這部分是合法的，國民黨應回去看清楚公文；綠營議員則反批「這就像打牌輸了要翻桌」。

多位國民黨高雄市議員，今天大陣仗召開記者會，議員王耀裕說，罷免提議人在韓市長尚未就職滿1年之前，就已經提前進行活動，明顯與選罷法第75條第一項但書規定牴觸，中選會應不予受理，但中選會竟違法受理，呼籲行政院、中選會儘速撤銷罷免案。

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議員陳美雅說，若有公民團體在今年5月21日，蔡英文總統就職隔天，就開始進行罷免連署的話，這樣合法合理嗎？

議員陳麗娜說，根據中選員會紀錄，罷免第一階段符合規定人數28560人，扣掉未填造日期之名冊7143人，人數為21417人，根據第一階段審查規定，並沒有超過符合規定人數的22814人，建請高雄市選委會要好好查，扣掉未滿1年的7143份，剩下的2萬多份，難道是去年12月25日韓國瑜上任剛滿1年，立即完成連署？還自動裝箱打包，並在12月26日早上9點半，全部送到中選員會舉行記者會？

國民黨團總召曾俊傑帶頭喊出「一階偷跑、二階違法」，呼籲中選會應要撤銷受理連署。

對此，罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋反問說：「如果我們連署真的有問題的話，國民黨在第一階段就應提出質疑，而不是第二階段快通過了，才緊急開記者會，對外界來講，一點公信力都沒有」。

張博洋說，難道高雄市民在市長就職滿1年的過程中，都不可以有一點起心動念想要罷免他嗎？且中選會已明確裁示這部分是合法的，國民黨應該回去看清楚這份公文，而不是開一個子虛烏有的記者會，來抹滅市民的努力。

民進黨議員簡煥宗也說，為什麼國民黨此時開這樣的記者會？韓國瑜選總統的時候不提？韓國瑜選不上總統時也不提？怎麼現在快要被罷掉了才提？是因為二階40萬連署書送件了，再加上15萬預備件，總共55萬份連署書，展現高雄市堅決罷免的民意。

簡煥宗認為，因為國民黨這時真的堅信韓國瑜會被罷免，所以開始進行政治攻防，由黨主席發動黨機器要「全黨救一人」，甚至國民黨要求高雄選委會、高雄市政府拒辦罷免投票，就像打牌輸了要翻桌。

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