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致謝防疫醫護人員 蔡總統：「時中走得順」是因所有夥伴堅守崗位

蔡總統接見防疫醫護人員，代表國家表達感謝。（總統府提供）

蔡總統接見防疫醫護人員，代表國家表達感謝。（總統府提供）

2020-03-27 12:49:55

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見防疫醫護人員。面對俗稱武漢肺炎疫情，蔡總統指出，無論是檢疫或是病患的收治，台灣都做到滴水不漏，醫護人員的努力與傑出表現有目共睹。總統並表示，有些網友說防疫要「順時中」，她認為，「時中可以順著走，且走得順」，是因為所有夥伴都堅守崗位，她要代表國家表達感謝。

蔡總統上午在總統府秘書長陳菊陪同下接見防疫人員，與會者包括衛福部部長陳時中等人。

總統致詞時表示，這波疫情挑戰中，醫護同仁擔任重責大任，執行防疫專案任務，包括寶瓶星號的檢疫、到日本進行鑽石公主號的檢疫，還有分別前往成都、武漢，接回血友病母子和國人同胞，都是社會大眾非常關注的事件。

蔡總統說，很多國人都可以透過新聞感受到醫護人員在執行任務時，必須要長時間穿著全套的防護裝備，不能吃喝、不能上洗手間，大家即使喉嚨再乾痛、身體再悶熱，甚至呼吸不順時，都要全神貫注，確保每一個步驟都沒有疏漏，在任務結束的時候，臉上都是口罩的壓痕，真是非常辛苦，她代表國家謝謝防疫人員的辛勞，謝謝他們在國家最需要的時候，義無反顧。

總統也感謝陳時中日以繼夜指揮調度。她說，先前，對於醫福會執行長王必勝率領的武漢包機醫護團隊，陳部長結合病名和武漢的簡稱，給了一個封號，叫做「1954義勇軍」。很多網友一開始猜測「1954」，是指「依舊無私」，象徵台灣醫護人員的無私奉獻，這也非常貼切。今天現場的每一位，都是無私奉獻、盡心盡力，都是台灣的防疫英雄。

蔡總統表示，有網友說防疫要做的「順時中」，她要跟大家說，時中是可以順著走，而且走得順，是因為有所有夥伴都堅守在崗位上，再一次要謝謝大家，也拜託大家，在這場戰役還沒有結束，大家務必要為國珍重，與全體台灣人民一起來奮戰，「台灣需要各位，總統也向各位拜託了」。

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