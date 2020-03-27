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華航上海指定航班已600人報名 將依登記順序安排搭機

海基會昨表示，將由華航兩架上海飛桃園航班，載回滯留湖北國人。圖為本月11日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照，中央流行疫情指揮中心提供）

海基會昨表示，將由華航兩架上海飛桃園航班，載回滯留湖北國人。圖為本月11日載運武漢台人的華航包機飛抵桃園機場。（資料照，中央流行疫情指揮中心提供）

2020-03-27 10:11:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕目前還有約千名台人滯留中國湖北，在湖北解封後，海基會昨宣布已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，接返國人。據了解，昨天一整天，海基會已經接到近600名滯留湖北台人報名，將依照「登記的先後順序」安排搭機，至於後續也將視訂位數，決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。

陸委會副主委陳明祺昨在例行記者上表示，華航的指定航班未涉兩岸協商。據透露，也因為兩岸沒有協商，有很多不是能操之在我的部分，因此這次也無法像第二批包機一樣，進行登機前的檢疫，也就是病毒採檢，只能要求搭機返台的乘客量測體溫、穿隔離衣、戴口罩與護目鏡，待回台後再做病毒採檢。

不過，對於華航的指定航班，中方昨晚已透過官媒「新華社」表達不滿。中國湖北省台辦稱，滯留台胞希望可就近從武漢飛回台灣，若兩岸共同執飛，各飛2班，本週內就可將申請搭乘的800多名台胞運送返鄉，此想法也已正式向台灣提出。

對此，據轉述中央流行疫情指揮中心的說法，將視2班華航指定班機搭乘狀況，再做研議。

而中國民航局26日晚發布通知，要求本國航空公司的國際航線每國只能保留一條，外籍航空公司飛往中國的航線每家只能保留一條，且都減為一週一班。據了解，兩岸航線屬於特殊航線，不受此限，華航的2班上海指定航班也能按照計畫正常運作。

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