英情侶稱在台隔離如監獄 蘇揆：台灣公平善意對待任何人

行政院長蘇貞昌出席立法院院會，會前接受媒體聯訪。（記者王藝菘攝）

2020-03-27 10:07:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕英國廣播公司（BBC）日前報導一對英國情侶在台隔離，並引述其家屬說法，指他們待的隔離處所有如監獄。對此，行政院長蘇貞昌今受訪表示，該對情侶講話不是事實，可能帶有個人情緒，「台灣對於在台的任何人都是公平、善意對待，也都嚴謹要求，這絕對經得起檢驗。」

蘇貞昌今在立法院接受媒體聯訪時指出，該對英國情侶講話不是事實，可能帶有個人情緒，媒體也已經將該報導刪除，反觀另有一位日本記者，就把隔離日記記載得很詳細，指台灣其實做得很周到、很努力，台灣真的對於在台的任何人，都是公平、善意對待，也都嚴謹要求，絕對經得起檢驗。

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蘇貞昌也再次提醒，現在防疫就是要防堵、減災，務請應該居家檢疫的國人同胞一定要自愛，千萬不要當害群之馬、一顆老鼠屎，應該要知道自己的責任，不要害了家人、社區與國人同胞，也不要增加國家、社會的負擔，防疫人員真的非常辛苦，拜託應該居家檢疫的人一定要做好。

至於疫情衝擊的紓困與振興，蘇貞昌說，兩者是同時在進行，「任何『困』的人，我們都要『紓』」，一定要雨露均霑，現在各部會也都有提出一些相關辦法，並利用網路懶人包、QA、答客問等方式宣導，希望能夠立竿見影，如果有還沒做到的部分，也都還可以調整，總之希望大家一起努力度過危機，台灣一定會更好。

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