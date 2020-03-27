傳黃復興幹部紛請辭 江啟臣：盼成為改革夥伴

江啟臣強調，希望黃復興能夠成為他改革的夥伴，絕對沒有要解散黃復興黨部。（資料照）

2020-03-27 09:51:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣上任後，黃復興黨部傳出有多達2分之1至3分之2的幹部請辭，江啟臣今天上午受訪時強調，希望黃復興能夠成為他改革的夥伴，他並再度重申，絕對沒有要解散黃復興黨部。

江啟臣表示，媒體有關黃復興的大部分報導都不屬實，黃復興是國民黨最忠貞的黨員與夥伴，他期待黃復興黨員共同參與改革，對於黃復興黨部主管的任命與安排，有一些是個人生涯考量，他都尊重，但對於黃復興過去推動黨務改革工作表現良好以及貢獻很多的人，他希望能夠繼續留下來，繼續強化黃復興的服務工作與組織，絕非外界報導的一刀切方式，甚至有人提到解散，都絕非事實。

請繼續往下閱讀...

對於任命台北市議員羅智強擔任革命實踐研究院長，在黨內有不同的聲音，江啟臣表示，每一個人事安排都是從功能面來做考量，羅智強過去曾任總統府副秘書長，現在是台北市議員，過去為黨付出很多，能言、敢言、直言，算是中生代具有代表性的政治人物，因此他邀羅智強擔任院長，希望能發揮其論述、論辯以及年輕培育的經驗。

江啟臣還說，立法院是目前國民黨最重要的戰場，攻防及準備都要搭配中央政策會及智庫，現階段的人事調整都是為了強化黨中央與黨團之間的溝通聯繫整合，讓國民黨的戰力更強化、反應更快速，整合溝通更沒距離，智庫現階段還要進行改革委員會籌備工作，更重要的是未來要具備影子內閣的功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法