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華航指定航班接回滯留湖北台人 「小明們」仍不能上包機

中配子女「小明」是否也能搭華航指定班機返台？兩岸官員解釋，這是兩回事，一個是交通工具，一個是人流管理，「小明」仍受到人流管制。（資料照）

中配子女「小明」是否也能搭華航指定班機返台？兩岸官員解釋，這是兩回事，一個是交通工具，一個是人流管理，「小明」仍受到人流管制。（資料照）

2020-03-27 09:47:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕目前還有約千名台人滯留中國湖北，在湖北解封後，海基會昨宣布已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，接返國人。至於中配子女「小明們」是否也能搭華航指定班機返台？兩岸官員解釋，這是兩回事，一個是交通工具，一個是人流管理，「小明們」仍受到人流管制。

陸委會上月因為開放持專案長期居留證或長期探親證的國人或中配子女返台，主委陳明通用「小明的故事」來解釋讓符合3條件的中配子女，以專案申請來台的原因。雖然政策後來喊卡，但外界就經常以「小明」來稱中配子女。

對於「小明們」是否能隨這一波滯留湖北台人一起返台？官員說，目前持有中國籍的人士入境，政府只准許有「居留證」的中配返台，連持有「團聚證」的中配都還在管制中，「小明」現在也還是不能入境，會視疫情發展持續檢討。

對於「小明們」能否搭華航指定班機？內政部次長陳宗彥昨在行政院會後記者會上表示，中配與子女若持有居留證，符合入境許可與管制措施，也可申請搭乘這次的指定航班返台。陸委會副主委陳明祺在例行記者會上則表示，目前來說，我們要按照指揮中心頒佈有關境管的規定。

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