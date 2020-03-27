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用大數據精準防疫 陳其邁：歐盟美國向台灣取經

行政院副院長陳其邁透露，大數據精準防疫，歐盟美國都想向台灣取經，圖為陳其邁昨晚開會畫面。（取自陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁透露，大數據精準防疫，歐盟美國都想向台灣取經，圖為陳其邁昨晚開會畫面。（取自陳其邁臉書）

2020-03-27 09:29:25

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情全球延燒，行政院副院長陳其邁昨天深夜在臉書發文時透露，運用AI、大數據，讓防疫精準到位，利用科技、大數據分析協助防疫的「台灣模式」已獲許多國家詢問，包括歐盟、美國等等，也都想向台灣取經，想深入了解AI、大數據在防疫上的應用。

陳其邁說，今年一月底過年時，行政院成立了防疫大數據小組，用智慧科技廣泛地應用在防疫工作。

他認為時代在轉變，隨著計算機、通訊，各種新技術的發達，已經比他研究所時代突飛猛進；大數據分析、人工智慧中的機器學習，也已讓過去不可能的任務，可以在短時間完成，開啟了防疫工作前所未有的新視野。

陳其邁表示，二月初，他邀請杜奕瑾（Ethan Tu）及AI Labs的工作夥伴，一起協助政府防疫。這陣子，相關的工作會議來來回回，已開了好幾次。他們不僅放下手邊的工作，也因此讓利用科技、大數據分析協助防疫的「台灣模式」獲許多國家詢問，包括歐盟、美國等等，也都想向台灣取經，想深入了解AI、大數據在防疫上的應用。

他說，昨天下午杜奕瑾打電話告訴他，想到好方法了！急著與他分享討論。因此昨晚晚上討論了包括：1.運用人工智慧協助臨床醫師在武漢肺炎診斷。以大數據整合包括疫情調查、臨床、實驗室檢驗、病毒分析做流行病學的預測分析。2.運用人工智慧輔助防疫追蹤系統落實居家檢疫管理。包含居家治療及居家檢疫，雙向提供資訊與疫情指揮中心連線，包括更多的衛教、健康資訊。3.老藥新用平台，已初步透過AI篩選出有效藥物，現在持續針對更多藥物與實驗室深入進行精確比對。

陳其邁表示，超前部署，需要大家Brainstorming（腦力激盪法），想出更好的方法解決問題，更是一個團隊的信念，無私的分享彼此的知識。感謝健保署長李伯璋署長、衛福部資訊處長龐一鳴處長、行政院資安處處長簡宏偉在防疫結合科技用盡心思，就像昨天晚上燈火通明。

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