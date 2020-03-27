韓國瑜參加室內百人餐會遭批 市府：沒超過百人

韓國瑜參加百人室內餐會挨批。（資料照）

2020-03-27 08:39:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚被媒體發現，參加市府買單、宴請高市農漁會百名幹部的餐會，不僅遭質疑是否又與抗罷韓有關？罷韓四君子之一的張博洋，更批韓國瑜根本公然「逆時中」，參加室內百人以上活動，讓防疫面臨挑戰。對此，市府強調活動分成2場舉辦，這場聚會人數沒有超過100人。

對於韓國瑜夜宴百名農漁會幹部，罷韓四君子之一、台灣基進新聞部副主任張博洋批說，韓國瑜根本公然「逆時中」，中央疫情指揮中心剛在25日宣布，室內百人以上活定建議停辦，隔天韓國瑜馬上讓防疫面臨挑戰，為保市長寶座，不把市民安全當一回事。

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張博洋指出，韓國瑜以防疫為由，躲罷韓已經1個多月，但近日民調出爐，仍有高達近6成民眾支持罷免，讓韓陣營大驚失色，不惜製造防疫破口，也要請客吃飯，請求各界救救市長。但市長喝酒談公務，看在市民眼裡，絕對又是一肚子火。

張博洋質疑，要解決農漁民問題，竟是用請客吃飯？而不是在辦公室開會？或是實地走訪？這場晚宴根本不是要解決農漁民的問題，而是要解決市長快被罷免的問題。

對此，高市新聞局長鄭照新強調，武漢肺炎疫情衝擊農漁業，這場餐會是為了聽取農漁民對紓困貸款的需求，是以防疫、紓困與市政為重點，與罷韓沒有直接關聯。

買單的高雄市財政局則強調，為符合中央防疫規定，刻意分成兩場舉辦，這場聚會人數沒有超過100人。

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