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江啟臣：國民黨媒體關係很差 要盤點管道與通路

國民黨主席江啟臣坦承，國民黨的媒體關係很差，並稱要盤點媒體管道與通路，究竟有哪些媒體是國民黨可以自主或影響，或是某種程度上還有機會去影響、交往的媒體。（資料照）

國民黨主席江啟臣坦承，國民黨的媒體關係很差，並稱要盤點媒體管道與通路，究竟有哪些媒體是國民黨可以自主或影響，或是某種程度上還有機會去影響、交往的媒體。（資料照）

2020-03-27 08:24:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今天上午接受廣播節目專訪時坦承，國民黨的媒體關係很差，並指稱現在媒體已經「嚴重失衡」，國民黨在對外溝通宣傳上，讓他感到很疲累，並稱要盤點媒體管道與通路，究竟有哪些媒體是國民黨可以自主或影響，或是某種程度上還有機會去影響、交往的媒體。

談到媒體報導高雄市長韓國瑜被爆料曾經為了爭取支持，乾掉三瓶高梁酒，江啟臣說，「我絕對不相信」，他還說，國民黨所面臨的媒體環境，是非常大的困難與挑戰，「我們絕對的弱勢」，人事、財務問題他都可以解決，但媒體的確是一個問題。

對於主持人提到，現在媒體都掌握在別人手上，江啟臣說，別人掌握的媒體，國民黨當然無法決定，因此要反思手中有沒有可以掌握的東西，除了自己的內容，就是要盤點媒體管道與通路，到底有那些是國民黨可以自主或影響的，或是某種程度上還有機會去影響、交往的媒體。

江啟臣說，國民黨過去在與媒體交往、交朋友這一塊，真的要改，他希望媒體可以報導國民黨，大家可以溝通，媒體有媒體的角色，國民黨也有自己的角色，大家以誠相待，這是國民黨面對媒體時應有的態度，媒體有其尊嚴、使命與角色，都必須尊重，他要展現這樣的誠意給媒體。

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