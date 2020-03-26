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武漢肺炎》滯留湖北台人班機票價貴2.7倍？ 海基會打臉

不過，外傳海基會指定的2班航班竟要價人民幣6800元，相較於其他班機價格，貴上了2.7倍。但海基會深夜對此嚴正澄清。（資料照）

不過，外傳海基會指定的2班航班竟要價人民幣6800元，相較於其他班機價格，貴上了2.7倍。但海基會深夜對此嚴正澄清。（資料照）

2020-03-26 23:46:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會26日表示已協調華航班機，於29、30日晚從上海飛桃園，接回滯留湖北的國人。不過，外傳海基會指定的2班航班竟要價人民幣6800元，相較於其他班機價格，貴上了2.7倍。但海基會深夜對此嚴正澄清。

海基會26日深夜發出說明表示，關於這次返台包機機票價格，華航提供的價格是，12歲以上為2100元人民幣，2到12歲為1700元人民幣，2歲以下200元人民幣。海基會強調，國人返台需要多方協調折衝，相關錯誤訊息衍生誤導，深感遺憾。

海基會上午發出新聞稿表示，25日已洽請華航協助，指定2架次上海飛桃園的航班，特別讓因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。指定的兩架次航班分別為29日與30日各一架次，皆是晚上7時50分從上海浦東機場起飛，預計晚上9時50分抵達桃園，提供給滯留湖北當地台灣民眾搭乘。

海基會說，統一受理並協助旅客訂位，而機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

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