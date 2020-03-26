武漢肺炎》我控隱匿疫情 國台辦回擊：台灣從「中」獲益

針對行政院長蘇貞昌、陸委會先後表示「中國隱瞞疫情」是事實真相。中國國台辦發言人朱鳳蓮26日再度回擊稱，截至24日，中國共向台灣方面通報疫情資訊101次，並要「民進黨當局捫心自問」。（中央社檔案照）

2020-03-26 23:39:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對行政院長蘇貞昌、陸委會先後表示「中國隱瞞疫情」是事實真相。中國國台辦發言人朱鳳蓮26日再度回擊稱，截至24日，中國共向台灣方面通報疫情資訊101次，並要「民進黨當局捫心自問」， 「你們在防疫過程中有沒有從大陸和世衛組織方面得到防疫相關資訊？有沒有從大陸提供的經驗中獲益？」

對於蘇貞昌指控中國隱瞞疫情，國台辦已於24日發佈新聞稿稱，「蘇貞昌再次無恥散佈『蘇式謊言』」，製造謊言來煽動歧視、仇恨，「奉勸民進黨當局和蘇貞昌們立即停止傳播政治病毒」。

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陸委會24日指「蘇院長所言乃事實真相」，國台辦今天再度就「隱匿疫情」回擊，朱鳳蓮稱，「大陸方面與台灣有關方面保持溝通，1月3日即啟動兩岸突發公共衛生事件應急通報機制，即時向台疾控部門通報大陸疫情資訊。1月12日，專門向台灣有關方面通報大陸與世衛組織分享新冠病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。」

朱鳳蓮指，「1月12日至14日，特別安排台灣專家到武漢實地考察。1月16日，參加考察的台灣衛生專家在島內召開的記者會上明確表示，此行得到了大陸方面通報的2起家庭群聚感染事件、密切接觸者需要隔離的資訊。」

朱鳳蓮稱，「2月5日至3月8日，先後向台灣分享26份關鍵技術資料。截至3月24日，大陸共向台灣方面通報疫情資訊101次。大陸方面即時通報、示警，提供防疫經驗的事實清清楚楚。請問民進黨當局，你們為什麼不把這些真相告訴台灣民眾？」

朱鳳蓮指出，「近來台灣島內不斷有聲音質疑民進黨當局的『政治雙標』已對防疫造成破口。民進黨當局一些政客不斷通過造謠，抹黑攻擊大陸，企圖推卸責任。這是極不道德、極不光彩的行為。」

她並反問民進黨，「你們始終不通報確診病例活動軌跡、不通報發生感染的醫院名稱，這是不是不透明？你們連續懲辦發佈疫情真實資訊的普通民眾，這是不是打壓？你們至今仍採取註記管制手段阻止滯留湖北台胞返鄉，這是不是歧視？你們漠視世衛組織規定，惡意編造使用汙名化的疫情名稱，這是不是煽動仇恨？」

陸委會24日表示，武漢殉職的李文亮醫師，生前因為轉發疫情信息遭到訓誡壓制，中方隱瞞疫情不當作法，才讓疫情蔓延，並導致全球付出巨大代價。中國隱匿疫情的作法，同時打壓言論自由，連中國網民都稱之為「八人封口、九州閉戶」。蘇院長所言乃事實真相，我們不接受國台辦一再粗鄙用語與政治口水，其一昧政治算計、歸責他人，很難理性處理問題，更無益兩岸良性互動。

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