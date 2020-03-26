武漢肺炎》空前新高！TVBS民調：陳時中滿意度91％

2020-03-26 23:24:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府抵禦中國武漢肺炎侵襲，獲得多數民眾好評，據《TVBS》今（26）日釋出的最新民調顯示，衛福部長陳時中滿意度達到空前的91%，總統蔡英文執政團隊的防疫滿意度也創下新高。

《TVBS》民調探問台灣民眾對於政府防疫政策的看法，發現社會整體的信心程度有所增加，不安感有所減少，受訪者當中有87%表示有信心，當中7%則表達相反意見；武漢肺炎處理方面，有84%民眾感到滿意，9%民眾感到不滿，有7%受訪者對此無意見。

防疫官員方面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中獲得91%的高滿意度，不滿意度為3%，滿意度較上月調查上升9個百分點，不滿意度則下降3個百分點。

總統蔡英文在此次民調中，拿下的滿意度也創下新高，達60%，不滿意度22%，有18%受訪者沒有意見，滿意度在1個月內增加6個百分點，不滿意度則下降7個百分點。

行政院長蘇貞昌的滿意度也有所上升，上任一年多後，滿意度達到57%，不滿意度則下降至24%，19%受訪者沒有意見。

《TVBS》3月26日釋出的民調是由該媒體民意調查中心製作，透過「市內電話及行動電話雙底冊調查方式」，在本月20日到25日晚間6點半至10點進行電訪，共收集到1056份有效樣本，信心水準95%、抽樣誤差值在正負3個百分點內。

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