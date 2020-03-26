武漢肺炎》撤換陳時中？時力打臉民眾黨：民調8成挺續任

時代力量民調揭露近八成民意力挺陳時中續任總指揮。（記者吳書緯翻攝）

2020-03-26 20:24:54

〔記者吳書緯／台北報導〕自武漢肺炎疫情爆發後，衛福部長陳時中扛下防疫重責大任，並接任防疫指揮官，但近日台灣民眾黨與前國民黨立委陳學聖卻呼籲「撤換陳時中」，引發議論；時代力量今公布民調，揭露79.9%的民眾力挺陳時中續任指揮官。

台灣民眾黨昨晚在臉書發文表示，以提升防疫層級、統一事權等為由，應由行政院長蘇貞昌接任防疫指揮官，無獨有偶前國民黨立委陳學聖日前也建議撤換陳時中；時代力量今天下午公布在本週所進行的部份民調數據。

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民調題目為「為了因應國際疫情升溫以及經濟惡化，有人認為為了資源調配指揮官的層級必須提升，也有人認為應該維持現狀，以避免有過多的更動。整體來說，請問您認為應該由以下哪一位來擔任疫情指揮官？」

結果顯示79.9%民眾力挺陳時中續任指揮官，4.8%總統蔡英文、4.4%副總統陳建仁、3.5%行政院長蘇貞昌、7.6%無明顯意見。

時代力量表示，只要傾聽民意就會發現基於過去一段時間的防疫成效，陳時中已深受民眾肯定及信賴，甚至有78.5%的民眾認為，陳時中續任指揮官對穩定民心和推動防疫措施其實更有幫助。時代力量也預告在本週日將會召開記者會公布關於防疫數據的相關民調。

此民調委託趨勢民調進行調查，調查日期為3月23日、3月24日，採市話民調方式，樣本數量為1085份。

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