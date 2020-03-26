為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》民眾黨喊撤換陳時中 時力民調近8成民眾力挺續任

台灣民眾黨昨日指稱，應撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由行政院長蘇貞昌親自指揮；然而，時代力量今日公布的委託民調顯示，有近8成民眾力挺陳時中繼續擔任總指揮。（圖擷取自Facebook「時代力量 New Power Party」）

台灣民眾黨昨日指稱，應撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由行政院長蘇貞昌親自指揮；然而，時代力量今日公布的委託民調顯示，有近8成民眾力挺陳時中繼續擔任總指揮。（圖擷取自Facebook「時代力量 New Power Party」）

2020-03-26 20:31:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，台灣民眾黨昨（25）日指稱，應撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由行政院長蘇貞昌親自指揮；然而，時代力量今（26）日公布的委託民調顯示，有近8成民眾力挺陳時中繼續擔任總指揮。

綜合媒體報導，台灣民眾黨昨日在臉書發文，內容以武漢台商包機返台事宜及陳時中、蘇貞昌兩人意見不一為由，建議陳下蘇上，遭批在防疫期間搞政治鬥爭；台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早回應表示，有致電黨團了解情況，並告知黨團說「不能一道菜，你不喜歡，就叫人家整個廚房都換掉」。

針對台灣民眾黨及其立院黨團的貼文，時代力量今日在臉書公布委託民調，強調「防疫怎升級，請先傾聽台灣人民的智慧」，該份市話民調顯示，有79.9％民眾力挺陳時中續任總指揮，其他還有總統蔡英文4.8%、副總統陳建仁4.4%、行政院長蘇貞昌3.5%，另有7.6%民眾無明顯意見。

時力的貼文指出，只要傾聽民意就會發現，基於過去一段時間的防疫成效，總指揮陳時中部長已深受民眾肯定及信賴，78.5%的民眾認為，續任指揮官對穩定民心和推動防疫措施其實更有幫助。

時代力量表示，智庫最近針對有關防疫升級的幾項關鍵議題進行了民調，預定於本周日（3月29日）上午召開記者會公布，希望各方在思考防疫升級時，能傾聽納入台灣人民的智慧。

民調由時代力量委託趨勢民調調查，調查時間為3月23日至3月24日，調查方式採市話民調，樣本數量有1085份。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國貨不好用 捷克也找中研院洽談快篩合作
2020-03-26 19:07

武漢肺炎》中國貨不好用 捷克也找中研院洽談快篩合作
民眾黨要求換指揮官 陳時中：做好事情、不談個人問題
2020-03-26 16:13

民眾黨要求換指揮官 陳時中：做好事情、不談個人問題
力麗觀光明池水劇場 雲海療癒之音

力麗觀光明池水劇場 雲海療癒之音
闡釋愛台灣 蘇揆：禿頭最知冬天風吹很冷！
2020-03-26 13:27

闡釋愛台灣 蘇揆：禿頭最知冬天風吹很冷！
民眾黨團主張撤換陳時中指揮官 柯文哲：擁護中央政府
2020-03-26 13:13

民眾黨團主張撤換陳時中指揮官 柯文哲：擁護中央政府
女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒

女星發嗲功力了得每天視訊愛火狂燒
政治今日熱門
2020-06-30 21:31

立院議場門上「鋼釘」誰釘的？ 葉毓蘭招出同黨立委...

2020-06-30 20:58

黨產條例釋憲案》聲請釋憲7法官全缺席 發新聞稿說明了

2020-06-30 21:15

黨產條例釋憲案》法官缺席 黨產會一造辯論仍爆舌戰

2020-06-30 22:30

藍委佔議場》趁亂偷拔綠委眼鏡？ 鄭運鵬：再犯就公布姓名

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播