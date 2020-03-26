武漢肺炎》民眾黨喊撤換陳時中 時力民調近8成民眾力挺續任

台灣民眾黨昨日指稱，應撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由行政院長蘇貞昌親自指揮；然而，時代力量今日公布的委託民調顯示，有近8成民眾力挺陳時中繼續擔任總指揮。（圖擷取自Facebook「時代力量 New Power Party」）

2020-03-26 20:31:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，台灣民眾黨昨（25）日指稱，應撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由行政院長蘇貞昌親自指揮；然而，時代力量今（26）日公布的委託民調顯示，有近8成民眾力挺陳時中繼續擔任總指揮。

綜合媒體報導，台灣民眾黨昨日在臉書發文，內容以武漢台商包機返台事宜及陳時中、蘇貞昌兩人意見不一為由，建議陳下蘇上，遭批在防疫期間搞政治鬥爭；台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今早回應表示，有致電黨團了解情況，並告知黨團說「不能一道菜，你不喜歡，就叫人家整個廚房都換掉」。

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針對台灣民眾黨及其立院黨團的貼文，時代力量今日在臉書公布委託民調，強調「防疫怎升級，請先傾聽台灣人民的智慧」，該份市話民調顯示，有79.9％民眾力挺陳時中續任總指揮，其他還有總統蔡英文4.8%、副總統陳建仁4.4%、行政院長蘇貞昌3.5%，另有7.6%民眾無明顯意見。

時力的貼文指出，只要傾聽民意就會發現，基於過去一段時間的防疫成效，總指揮陳時中部長已深受民眾肯定及信賴，78.5%的民眾認為，續任指揮官對穩定民心和推動防疫措施其實更有幫助。

時代力量表示，智庫最近針對有關防疫升級的幾項關鍵議題進行了民調，預定於本周日（3月29日）上午召開記者會公布，希望各方在思考防疫升級時，能傾聽納入台灣人民的智慧。

民調由時代力量委託趨勢民調調查，調查時間為3月23日至3月24日，調查方式採市話民調，樣本數量有1085份。

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