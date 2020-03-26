指定航班接回滯留湖北台人 陸委會：未涉及兩岸協商

海基會今宣布已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，接返滯留中國湖北台人。（資料照）

2020-03-26 18:04:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕目前還有約千名台人滯留中國湖北，在昨天湖北解封後，海基會今天上午宣布已洽請華航協助，指定29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，接返國人。陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會強調，「這是定期航班，國人自己搭國籍航空返台，所以沒有涉及兩岸協商，是政府部門努力促成的」。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中稍早在記者會上表示，定期定時的華航航班，「是透過海基會、海協會的協商結果」。

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對此，陳明祺表示，當我們看到記者會的時候，發現跟認知有差距，經與疫情指揮中心指揮官聯繫，確認是口誤，其實是陸委會與海基會一起商討，把事情做到完整圓滿；「陳部長很辛苦，一時口誤，他要說的是陸委會與海基會」。

對於滯留台人如何到機場？陳明祺指出，海基會透過各地台商或台商協會，做了很多努力安排，希望在這個過程中，能提供更多協助，對個案需求也會做相關的安排，如果他們還有任何需求，也可再繼續向海基會或透過當地台協反應，我們都會做相應協助。

這次指定航班是否比照第二批包機做登機前檢疫，即上機前事先做病毒採檢，陳明祺說，因為湖北現已解封，政府盡量把我方能夠做的檢疫工作，做到完整確實。至於2班指定航班已超過440人報名，陳明祺說，會根據訂位人數，再決定是否洽華航增加指定航班。

海基會指定華航29日、30日兩架次上海飛桃園的航班，接返滯留中國湖北國人。陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會強調，「這是定期航班，國人自己搭國籍航空返台，所以沒有涉及兩岸協商，是政府部門努力促成的」。（記者鍾麗華攝）

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