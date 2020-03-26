立委關心國人防疫期間心理健康 衛福部：有加強宣導

立法院社福及衛環委員會，26日邀請衛生福利部次長蘇麗瓊列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2020-03-26 16:24:43

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情蔓延，國人因為擔心染疫或是居家隔離等因素，造成心理負擔增加；衛福部次長蘇麗瓊今天表示，衛福部針對國人在武漢肺炎期間的心理健康有多重部署，也有透過多方面的宣傳，有需要國人可以撥打「1925安心專線」尋求協助，在衛福部官網也有提供相關資訊。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部次長蘇麗瓊、衛福部心理及口腔健康司司長諶立中、法務部保護司司長黃玉垣等官員列席，就「從社會事件檢討社會安全、精神衛生與復健資源之布建」進行專題報告，並備質詢。

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民進黨立委邱泰源、劉建國、國民黨立委廖婉汝、張育美、林德福、楊瓊瓔等多位朝野立委皆針對在武漢肺炎期間，國人的心理健康維護提出質詢；蘇麗瓊表示，除原有的「1925安心專線」可提供民眾心理支持、關懷或諮詢以外，也成立call out的關懷中心，由疾病管制署提供包含居家隔離、檢疫等的關懷名冊，主動去電提關心理支持關懷，並詢問有無身心症狀或轉介需求。

蘇麗瓊表示，若民眾撥打「1922防疫專線」，衛福部也有提供基本的問答供防疫專線同仁回答；心口司司長諶立中補充，針對檢疫所也由各地核心療養院派出精神科醫師作為諮詢，而針對醫事人員的心理照顧，目前主要是針對他們的身體照顧，能否有三班輪休與好的福利，這是目前對他們來說最重要的。

諶立中會後補充，人們面對未知的事情時，最容易感到恐慌的是「未知的焦慮」，這次針對武漢肺炎疫情，防疫中心公開透明、每天公布新的訊息讓民眾瞭解，降低民眾焦慮。

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