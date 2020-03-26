政院拍板農民退休金制度明年1月上路 第1年估6萬多人加入

行政院院會今天通過「農民退休儲金條例草案」，建立農民退休金制度。圖為行政院長蘇貞昌。（資料照）

2020-03-26 14:42:40

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實蔡英文總統的競選政見，行政院院會今天通過「農民退休儲金條例草案」，建立農民退休金制度，仿勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提撥至個人專戶，年滿65歲時按月請領退休儲金，40歲提繳25年農民可最高可月領1.8萬元，30歲提繳35年最高可月領2.6萬元，預訂明年1月1日實施。

這項草案明定農民退休生活保障水準將由老農津貼，提升為老年農民福利津貼加上農民退休儲金。提繳金額依勞工基本工資2萬3800元乘上提繳比率，農民可在1％至6%的提繳比率中自由決定，政府按月提繳相同金額至個人專戶。

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行政院長蘇貞昌表示，草案有助鼓勵農民儲蓄養老，讓農民與政府共同提繳退休儲金，如從30歲起月繳約1400元，65歲退休預估可月領2萬6000元，攸關廣大農民的福祉，請農委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

農委會輔導處處長陳俊言表示，農民退休儲金是參照勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

陳俊言指出，依目前老農津貼每月7550元，每4年依消費者物價指數（約4%）調整1次；勞工每月基本工資2萬3800元，每年平均調升2%，基金收益3%，平均餘命20年，及農民提繳6%的條件設算，40歲提繳25年的農民，老農津貼加上退休儲金可月領1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

農委會推估，初步推出的第1年會有6萬多人參與，若往後推15年，將會有12萬多人參與。希望立法院能支持儘速通過此修法，在法案三讀後的6個月內完成子法修訂、電腦系統準備工作等，並希望可在明年元旦起實施。

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