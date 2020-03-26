巴拉圭警查獲台人群聚扯出洗錢案 外交部：維護國人合法權益

外交部資料照。（記者呂伊萱攝）

2020-03-26 14:25:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴拉圭警方接獲檢舉，在東方市和佛朗哥市以違反衛生防疫群聚措施為由，查獲、搜索並查扣30多名旅巴台灣人和僑胞的物品，並限制居所。其中還涉及員警侵吞我國人現款和洗錢嫌疑等案外案，外交部今表示，我駐館已向承辦檢察官表達關切，尊重巴國法規同時呼籲公正調查。

根據我駐巴拉圭大使館及駐東方市總領事館回報，巴拉圭上巴拉那省檢警單位日前接獲檢舉，指出該省2處民宅有人群聚集情形。

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當地檢察官和警方於3月18日進行搜索，分別查獲東方市及佛朗哥市2處民宅內共30餘名旅外國人及僑胞聚集，警方隨即查扣該等國人身分證件等物品。檢方並懷疑有洗錢嫌疑，已先以違反巴國政府衛生防疫群聚措施，命令續留民宅內限制居所，並持續偵辦中。

外交部發言人歐江安今說明，其中在佛朗哥市案，巴拉圭5名員警涉嫌於執行公務時侵吞旅巴國人現款，檢調單位正在偵辦中。由於本案攸關國人權益，我駐館已向承辦檢察官表達關切，除向巴拉圭檢察總署表達我國尊重巴國相關法律規定，同時也籲請巴拉圭政府公正調查，以維護國人合法權益。

另，在東方市部分，歐江安表示，我駐館接獲通知後，當天（18日）就派員前往瞭解，確認我國人健康情形良好，食物無虞，並提供駐館及僑社準備的補充食品。隔天並再會晤檢察官，就警方疑似侵吞國人錢財一事，促請維護法律權益，並提供必要協助。

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