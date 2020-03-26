強化犯罪被害人保護 賴香伶：先補網、再論法

立法院司法及法制委員會舉行「強化犯罪被害人保護機制公聽會」，邀請專家學者及政府官員進行深度探討。（記者謝君臨攝）

2020-03-26 13:08:18

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部推動修復式司法，盼建立以人為本的柔性司法體系；不過，身為重傷害被害人的台灣民眾黨立委賴香伶質疑，相關進程在台灣是否已成熟？她說，對被害人的保護除了金錢賠償，有一部分是社會及心靈的支持；針對弱勢，希望政府各部會先動起來「補網」，而非後端再用法律，然後說我們國家的法律很進步。

立法院司法及法制委員會今天舉行「強化犯罪被害人保護機制公聽會」，邀請專家學者及政府官員與會，進行深度探討。司委會召委、國民黨立委李貴敏說，據統計，有近9成的國家資源是用在被告身上，而輕忽被害人，不只被告有人權，被害人也有，借重今天的公聽會，希望能解決社會扭曲的狀態。

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王昊姑姑、兒童權益促進協會理事長王薇君表示，在王昊事件發生後，當時以為不用請律師，總覺得司法會還給我們公道，後來理解自已對於法治教育不了解，不單是自己不了解，8年來她協助的被害者家屬，也對許多司法程序不了解，「你的說明不是我的理解」，法制教育的不足，是否是犯罪被害人的錯？

王薇君舉例，在她協助的案件中，有1人傳訊問她「為什麼判這麼輕？」她一看發現，對方傳給她的是傳票，而非判決書，對方以為後面的法條是判決內容，由此可見，增加前端的法治教育，是重要的事；他認為，若不能為司法程序注入溫度，她不知到底還會有多少的被害家屬在暗夜哭泣。

而在修復式司法部分，賴香伶表示，就她遭受重傷害的案例，發生事情不到1週內，很多人透過關係，問她要不要跟被告見面、談和解，她覺得「這樣的程序實在是太過分了」，若要啟動修復式司法，不管是去面對對方道歉或和解，都不宜貿然，須有專業者陪同，在一定程度心理過程平復之後，才有必要啟動。

賴香伶另指出，對於被害人的保護，除了金錢賠償之外，有一部分是社會及心靈的支持；除了程序正義，還包括實體接納、被理解，我們期待大家放下仇恨，面對社會問題的核心，有些是在成長過程被社會拋棄的底層，希望各部會自己先動起來「補網」，而非後面再用法律，然後說我們國家的法律很進步。

時代力量立委陳椒華說，過去她在參與環保活動期間，自己和環保志工曾被打得頭破血流，這不只是身體的傷害，心理的恐懼、恐慌也一直存在；她認為，針對重大環境開發案，地方檢調應啟動保護機制，有效嚇阻可能發生的傷害。時力立委王婉諭則點出犯保協會經費、人力不足等問題。

法務部常務次長張斗輝表示，溫暖、同理心非常重要，犯保協會有「一路相伴」專案，怎樣才能提供最有利的協助，且協助是否正好是對方需要的，這部分會再加強、注意。而就相關法令不足之處，將於年底前提出修法草案。

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