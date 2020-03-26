民眾黨團主張撤換陳時中指揮官 柯文哲：擁護中央政府

台北市長柯文哲（見圖）、新北市長侯友宜26日出席雙北合作交流平台109年度市長層級會議，兩人在會後記者會分別回答媒體詢問。（記者廖振輝攝）

2020-03-26 13:13:10

〔記者陳璟民／台北報導〕儘管台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲說過「共同的敵人是武漢肺炎（COVID-19）」，防疫優先，不政治鬥爭，但民眾黨及其立法院黨團昨卻在臉書發布圖文，以武漢台商包機返台事宜，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中跟行政院長蘇貞昌的意見不一樣為由，建議陳下蘇上，此舉挨批搞政治鬥爭，對此，柯今早回應，有致電黨團了解情況，告知「不能一道菜，你不喜歡，就叫人家整個廚房都換掉，不能這樣啦，我們還是擁護中央政府」。

民眾黨及其立法院黨團昨連名貼出圖文，提及中國武漢預計4月8日解除封城，滯留當地台商返台方式，陳時中前天表示「如果當地解封，台人可以自行回台」，蘇揆卻「逆時鐘」而說「一定要包機返台」。

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文中還說，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，防疫指揮官是陳時中，但蘇貞昌是陳的長官，質疑「當指揮官，與指揮官的長官意見相左時，我們到底應該聽誰的」？該黨「誠摯的建議中央，疫情指揮的層級有必要再向上提升」、「建議蘇院長親自指揮」。

柯文哲與新北市長侯友宜今早在台北市政大樓劉銘傳廳共同主持雙北合作交流平台會議及會後記者會，柯曾表達疫情期間，政治口水少一點，媒體則提問柯知道前述臉書貼文嗎？對陳時中的表現是有什麼不滿？

柯回應，昨晚看到貼圖後有打電話去問民眾黨立法院黨團是怎麼一回事？他們說是武漢肺炎包機的處理，蘇跟陳的意見不一樣，他跟黨團講說，他們意見不同，你要請他們討論一致，討論完再說明就好，「你不能不喜歡一道菜，就叫人家整個廚房都換掉，不能這樣啦，我們還是擁護中央政府」（柯語畢，與會者爆出一陣笑聲）。

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台灣民眾黨及其立法院黨團昨在臉書發布圖文，主張撤換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，改由行政院長蘇貞昌擔任，引發坊間議論該黨防疫期間在搞政治鬥爭。（圖擷取自台灣民眾黨臉書）

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