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中市居家檢疫人數暴增 議員籲將保全人員納入防疫體系

台中市議會民進黨團與公寓大廈管理維護服務公會、保全公會呼籲市府將保全人員納入防疫體系。（記者張菁雅攝）

台中市議會民進黨團與公寓大廈管理維護服務公會、保全公會呼籲市府將保全人員納入防疫體系。（記者張菁雅攝）

2020-03-26 12:30:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市居家檢疫人數今日已突破6000人，不時傳出居家檢疫者趴趴走，造成人心惶惶。台中市議會民進黨團與公寓大廈管理維護服務公會、保全公會共同呼籲市府，將樓管人員、保全人員納入防疫體系，減輕里長與里幹事負擔，以免社區出現防疫破口。

民進黨團總召陳世凱指出，台中居家檢疫人數暴增，現有防疫能量恐難以負荷，近日頻傳違規偷跑事件，服務處接獲許多通報，市民更抱怨檢舉過程市府態度消極、互踢皮球。他要求市府盤點現有防疫措施方法，如果不足以因應，要立即研議新的方案。

台中市公寓大廈管理維護服務公會理事長張達錩表示，樓管人員與保全人員都是社區大樓面對疫情的高風險的第一線人員，但到目前為止都未納入防疫體系，他們不知道社區中哪些人是居家檢疫，只能從里長、里幹事來探視的情形判斷，有些居家檢疫者會出來拿郵件、外送食物或抽菸，樓管人員也無法勸阻。另外，樓管人員欠缺口罩、酒精、額溫槍等物資，無法保護自己，如果市府繼續漠視下去，恐怕會造成嚴重漏洞。

保全公會理事長毛約翰表示，居家檢疫者在社區走動，難保不會造成疫情大爆發，保全人員與樓管人員壓力很大，目前台中市保全人員約3.5萬人，樓管人員7萬人，建議市府配發足夠的防疫物資給予從業人員，減輕工作上的危險。

西區昇平里里長蕭行凱則提出，里幹事業務暴增，市府應成立專責單位；另外，住戶都很關心大樓內有沒有居家檢疫者，市府應研究居家檢疫者資料應下達到哪個層級、如何讓管委會知道。

黨團副書記長黃守達、幹事長林德宇、副幹事長張家銨及議員李天生、邱素貞、何敏誠都要求市府將樓管、保全人員的10萬大軍納入防疫體系，提供充足放疫物質，並研議是否給予適當的補償，讓社區防疫作為更完整。

市府則表示，由於中央要求居家隔離與檢疫者的身份不應曝光，目前社區服務人員或保全不會收到相關通知，至於能否讓其協助通報與監督，未來如中央公布相關作法，市府將配合辦理。另外，目前里幹事約有400多名、里長有625位，已請各區公調派其他課室約300名人力支援，每日追蹤並電話關心居家檢疫者。

衛生局也說，目前中央配給保全人員每週2片口罩，加上自己可買3片，每週就有5片，除了請全國工會持續向中央爭取，市府也會協助向中央反映。酒精、額溫槍目前相對比較充裕，衛生局可以提供製造廠商聯繫窗口。

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